Dimmi come dormi e ti dirò se potresti soffrire di Alzheimer

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Il sonno qualitativamente insufficiente potrebbe segnalare il rischio di: gli anziani che hanno fasi di sonno profondo – ovvero la parte del sonno in cui vengono consolidati i ricordi e quella più importante per svegliarci riposati al mattino – troppo brevi, accumulano nel cervello maggiori quantità di proteina tossica “tau“. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine e condotto presso la Washington University a St. Louis. Elevate concentrazioni di Tau sono chiaro segno dell’e sono state associate sia a danno cerebrale sia a deficit cognitivi.Gli studiosi hanno preso in esame 119 individui di 60 anni o più, l’80% dei quali sani dal punto di vista cognitivo, gli altri con qualche minimo deficit. Li hanno sottoposti per sei giorni al monitoraggio del sonno, sia con una macchina portatile per ...