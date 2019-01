Corleone | moglie del boss presenta domanda al Comune per il reddito di inclusione

Blastingnews

: Corleone, moglie del boss Lo Bue fa richiesta per il reddito di inclusione: il sindaco blocca la procedura… - MediasetTgcom24 : Corleone, moglie del boss Lo Bue fa richiesta per il reddito di inclusione: il sindaco blocca la procedura… - HuffPostItalia : Corleone, moglie del boss Lo Bue chiede il Reddito d'inclusione, i servizi sociali danno l'ok ma il sindaco blocca - grossivan : Mafia, la moglie del boss di Corleone chiede l'accesso al reddito d'inclusione - Il Fatto Quotidiano -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Dice di essere indigente e per questo ha chiesto di accedere al sussidio di povertà, quello al momento previsto dalla legge vigente, ild', misura che prevede un sostegno dallo Stato verso famiglie che dichiarino un ISEE inferiore ai 6 mila euro l'anno.Solo che l'ha chiesto in modalità non proprio lineari e trasparenti, e lei non è una cittadina qualsiasi. Infatti, adove vive, paese che ha dato i natali ai 'capi dei capi' della mafia, Totò Riina e Bernardo Provenzano, Maria Maniscalco, è conosciuta da tutti per essere ladel capomafia Rosario Lo Bue, proprio uno dei fedelissimi di Provenzano....