ilfattoquotidiano

: Bolzano, nessun taglio ai senatori e la deroga ad hoc sulle banche. Così nasce l’accordo tra Lega e Svp in Alto Adi… - fattoquotidiano : Bolzano, nessun taglio ai senatori e la deroga ad hoc sulle banche. Così nasce l’accordo tra Lega e Svp in Alto Adi… - Cascavel47 : Bolzano, nessun taglio ai senatori e la deroga ad hoc sulle banche. Così nasce l’accordo tra Lega e Svp in Alto Adi… - Ilcatanese72 : @_novabb Per Lavoro sono stato a Milano, Pavia, Bolzano, Bologna, Torino, Aosta, Rimini, Firenze, La Spezia, Venezi… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) L’ultima concessione è stata il dietrofront suldei: “L’Alto Adige manterrà i suoi tre“. È la bollinatura di Roberto Calderoli all’accordo tra la Lega e la Südtiroler Volkspartei (Svp) per il governo della Provincia diche dopo l’ok dei vertici del Carroccio deve ricevere lunedì il via libera anche dal parlamentino del partito popolare sudtirolese: una formalità. Preso il Trentino, saldamente in mano a Maurizio Fugatti, la Lega mette ora le mani anche sull’Alto Adige, completando l’egemonia nel Nord-Est. Ma per farlo ha dovuto cedere, nella forma e nella sostanza, alle richieste della Svp. Innanzitutto sul numero dialtoatesini previsti dalla riforma del Parlamento allo studio di Palazzo Madama: dovevano essere due, alla fine rimarranno tre. Lo ha promesso lo stesso Calderoli, scelto come supervisore ...