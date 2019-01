Montagna | cade in dirupo | escursionista muore nella Bergamasca

Montagna : alpinista cade in dirupo in Valtellina - salvato : Un alpinista è stato salvato nella notte dal Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e dai militari del Sagf della Guardia di Finanza: il 56enne era precipitato in un dirupo nella zona del ghiacciaio dei Forni, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio), e si trovava in uno stato di ipotermia. Si era avventurato in Montagna per un’escursione con le ciaspole e non era più rientrato, facendo scattare ...

Montagna : albero cade su seggiovia in val Seriana - sciatori bloccati : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Un albero è caduto agli Spiazzi di Gromo, in alta val Seriana, in provincia di Bergamo, e si è appoggiato sui cavi di una seggiovia, bloccandola. Al momento non risultano feriti, ma fra gli sciatori bloccati sulla seggiovia ferma si è scatenato il panico. Sul posto, inf

Incidenti in Montagna : scalatore cade da cascata ghiacciata - recuperato : Intervento del soccorso alpino valdostano a Cogne, in Valle d’Aosta, per soccorrere un ghiacciatore che stava compiendo un’arrampicata lungo la cascata ghiacciata “Tuborg“. L’uomo, 30enne, stava percorrendo il primo tiro e procedeva da primo di cordata quando è caduto. Il recupero è avvenuto alla base della cascata mediante l’impiego del verricello: l’uomo si trova ora al pronto soccorso in fase ...