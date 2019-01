Blastingnews

: Tragedia scampata sulle Dolomiti bellunesi, solo due abitazioni distrutte - OrianaOrlando1 : Tragedia scampata sulle Dolomiti bellunesi, solo due abitazioni distrutte - PasBartololomeo : Tragedia scampata: incendio in un appartamento, i Vigili del Fuoco salvano 5 persone e un cagnolino - infoitinterno : Tragedia scampata: incendio in un appartamento, i Vigili del Fuoco salvano 5 persone e un cagnolino -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Le feste nataliziehanno rischiato di trasformarsi un una. Un incendio ha divorato duesulla parte bellunese delle, a Zoldo Alto, in località Mareson ieri, giovedì 3 gennaio 2019. In queste ore i diversi vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme già dalla sera di ieri, stanno ultimando lo spegnimento di alcuni focolai ancora vivi tra le assi arse durante queste ore. Moltissima la paura provata nel borgo per questo evento catastrofico che avrebbe potuto allargarsi a grandi dimensioni, trasformandosi in unaper tutto il borgo.Non ci sono feriti Nonostante le condizioni favorevoli alla velocità di estensione delle fiamme, come dimostra il fatto che a prendere fuoco sono state delle casette di legno, e il vento che favorisce la combustione, nessuno è stato colto impreparato. Infatti, non sono state segnalate persone ferite a ...