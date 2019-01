Il mercato del Napoli in cifre: crescita continua e conti in ordine

ilnapolista

(Di venerdì 4 gennaio 2019) La svolta del 2011 Ricomincia il calcio. La sessione invernale dello shopping dei sogni riapre i battenti e ci terrà compagnia per le prossime quattro settimane. Lo storytelling intorno alla Sscè molto sorprendente. Tanti tifosi stanno già facendo sentire la loro voce via social per affermare spaventati che ilsolitamente dine fa poco e male, almeno secondo i loro gusti. Ripercorriamo quindi la storia di questi ultimi 9 anni con i dati resi disponibili dal sito tedesco specializzato Transfermarkt.Nel lontano 2010-11 la società azzurra possedeva un parco giocatori del valore di 128 milioni di euro. A fine stagione il valore della rosa sarebbe aumentato a circa 147 milioni, sia grazie alinvernale che ai risultati sportivi (terzo posto in Serie A e prima qualificazione in Champions League). Da quel momento in poi per ilc’è stata una ...