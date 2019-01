Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma c’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

Emiliano Bonazzoli a CalcioWeb - la nuova vita dell’ex attaccante : il Calcio femminile - la Reggina ed il caso Nainggolan : E’ stato un grandissimo protagonista anche in Serie A, tante le maglie indossate e gol a grappoli per uno dei migliori attaccanti, stiamo parlando di Emiliano Bonazzoli, grande professionista entrato soprattutto nel cuore dei tifosi della Reggina, impossibile dimenticarsi di un calciatore che ha dato sempre tutto in campo e fuori. Ma Bonazzoli è stato protagonista anche con altre squadre, dal Brescia al Parma, dalla Sampdoria alla ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati dell'undicesima giornata : Juve campione d'Inverno : La Juventus femminile anticipa i bianconeri di Allegri e si laurea campione d'Inverno prima di Natale. Il successo nell'undicesima giornata di campionato - l'ultima del girone di andata - consegna il ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : l’Italia parteciperà al torneo. Azzurre inserite nel gruppo con Ungheria - Messico e Thailandia : Una storia che continua. La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini parteciperà anche quest’anno alla Cyrpus Cup, torneo a inviti rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. Il torneo si terrà dal 25 febbraio al 7 marzo 2019 e vedrà ai nastri di partenza le Azzurre, l’Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, l’Ungheria, la Corea del Nord, il Messico, la ...

Calcio femminile : la Nazionale italiana di Milena Bertolini sfiderà in amichevole il Cile e il Galles a gennaio : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C della rassegna ...

Calcio femminile - sorteggio Qualificazioni Europei 2021 : Italia in prima fascia - evitate le grandi potenze continentali : Il 2018 è ormai agli sgoccioli e questa sarà una stagione da ricordare per il Calcio femminile Italiano. Dopo 20 anni la selezione nazionale prenderà parte alla fase finale dei Mondiali in Francia, prevista dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Un risultato degno di nota quello della formazione allenata da Milena Bertolini, intenzionata a continuare la propria ascesa per le posizioni di vertice. Inserita nel gruppo C con Brasile, Australia e Giamaica, ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus affronta il Verona - Milan e Fiorentina in trasferta contro il Chievo e la Roma. Programma e orari dell’undicesima giornata : Siamo al giro di boa del campionato di Calcio femminile di Serie A. Domani va in scena l’ultima giornata del girone d’andata, poi si tornerà in campo il 5 gennaio per iniziare il ritorno e lanciare la lunga volata che porterà le calciatrici a giocarsi il titolo fino all’ultimo turno del 20 aprile. La Juventus di Rita Guarino, che ha ritrovato la vetta della graduatoria, conclude la prima parte di questa stagione tra le mura ...

Becali : 'Lascio il Calcio se la Uefa mi obbliga ad avere una squadra femminile - non vado contro Dio' : Come tutti le persone di questo mondo ho commesso dei peccati nella mia vita, ma non farò mai il volere di Satana contro le forme che Dio ha dato alle donne per attirare l'uomo'.

Calcio femminile : l’Italia di Milena Bertolini disputerà un’amichevole contro il Galles il 22 gennaio a Cesena : La Nazionale italiana di Calcio femminile pensa al 2019, una stagione importante nella quale le azzurre saranno impegnate nella fase finale dei Mondiali in Francia (7 giugno-7 luglio). Dopo 20 anni ritroveremo la nostra rappresentativa in un evento così prestigioso e le intenzioni di far bene ci sono tutte. Nel gruppo C la compagine tricolore si giocherà le proprie carte contro Australia, Brasile e Giamaica per conquistare il pass agli ottavi di ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Pink Sport Time dovrà essere rigiocata! L’arbitro ammette l’errore nel suo referto : Novità importanti sul fronte Fiorentina Women’s FC. La FIGC ha disposto infatti l’annullamento e la ripetizione della partita disputata il 5 dicembre tra le viola e il Pink Sport Time, al “Gino Bozzi” di Firenze, valida come recupero della terza giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il motivo è il seguente: nel referto arbitrale il direttore di gara ha inserito un supplemento in cui si ammette ...

Calcio femminile : le convocate dell’Italia di Milena Bertolini nell’ultimo raduno del 2018 a Coverciano : Ultimo raduno dell’anno per la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. La compagine nostrana si è ritrovata ieri e lavorerà a Coverciano fino al 19 dicembre. Vi saranno tre giorni di stage congiunto con la selezione Under23. Oltre a quattro sedute di allenamento, le azzurre concluderanno lo stage con un’amichevole contro la Under16 maschile della Fiorentina. Un test per verificare la condizione prima del rompete ...

Calcio femminile - le migliori italiane della decima giornata di Serie A : Girelli-Cernoia tandem vincente - Bonetti creatività al potere : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS): Devastante: questo l’aggettivo per definire la punta bianconera. Due inzuccate e due gol di pregevole fattura che hanno permesso alla ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Juventus sbanca la Dacia Arena - bianconere in vetta alla classifica : Nel posticipo domenicale della decima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A è la Juventus di Rita Guarino che può esultare. Le bianconere si sono imposte con il punteggio di 2-0 alla Dacia Arena di Udine contro il Tavagnacco. Le marcature sono state messe a segno entrambe da Cristiana Girelli, autrice di una grande partita. Una doppietta che ha permesso alla Vecchia Signora di conquistare la vetta della classifica generale, a ...