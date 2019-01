Freccero attacca il Pd | ' Mi ha mandato sul satellite | una cosa vergognosa'

Blastingnews

: Clamoroso attacco del nuovo direttore di Rai 2, Carlo #Freccero, alla #Juventus: 'Tutti i VAR sono suoi, è una cosa… - GoalItalia : Clamoroso attacco del nuovo direttore di Rai 2, Carlo #Freccero, alla #Juventus: 'Tutti i VAR sono suoi, è una cosa… - italianaradio1 : Calcio, Freccero attacca la Juventus: “Vince perché ha occupato tutti i Var possibili. È una cosa indisponente” - TutteLeNotizie : Calcio, Freccero attacca la Juventus: “Vince perché ha occupato tutti i Var possibili. È… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Carlo, settantuno anni, è stato designato come nuovo direttore di Rai Due. Nel corso di una conferenza stampa ha avuto modo di esporre molto di quelli che saranno i suoi piani e strategie, non disdegnando una parentesi politica che racconta come abbia mal digerito alcune scelte del passato. In particolare quelle che sarebbero state messe in campo dal Pd, reo di averloin reti di secondo piano. E l'attacco non è neanche tanto velato nei confronti dei 'dem'. A dirlo, in conferenza stampa in viale Mazzini, che senza giri di parole mettono nel mirino il partito principale del centro-sinistra.tira fuori delle vecchie ruggini, qualche tempo fa, ha rischiato di essere sospeso per le polemiche che avevano accompagnato la serie televisiva "Fisica e chimica". Un prodotto televisivo che trattava temi scottanti tra cui le relazioni omosessuali. "Ho dovuto - ...