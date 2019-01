Roma | pusher 18enne con droga negli slip | arrestato

Roma : retata antidroga a San Lorenzo - 5 pusher in manette : Roma – A Roma una panchina in piazza dell’Immacolata era diventata il centro nevralgico dello spaccio a San Lorenzo. La droga, nascosta sotto la panchina, era pronta per gli acquirenti che, dopo essersi seduti vicino ai pusher in modo da non destare sospetti, scambiavano le dosi con il denaro. E’ quanto hanno portato alla luce i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante durante mirati blitz antidroga eseguiti, nella ...

Roma : pusher 18enne arrestato da Carabinieri in borghese : Roma – Ieri pomeriggio, due Carabinieri della Stazione Roma Garbatella, liberi dal servizio hanno arrestato un 18enne Romano, nullafacente, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due militari, mentre si trovavano a passeggiare all’interno di un centro commerciale, di via Appia Nuova, hanno notato il giovane all’interno di un negozio, in atteggiamento sospetto. Dopo essersi qualificati ...

Roma : colto in flagrante mentre rifornisce pusher - 3 persone in manette : Roma – Ha trovato la porta di ingresso aperta e non si e’ accorto che all’interno, agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio, in abiti civili, stavano perquisendo la sua abitazione . È accaduto cosi che i poliziotti dopo aver scoperto, occultata in due distinte casseforti dell’appartamento, 830 grammi di cocaina, hanno controllato l’uomo appena arrivato. Gli investigatori hanno cosi’ trovato ...

Roma : a bordo bus per eludere controlli - in manette 6 pusher : Roma – Sono 6 i pusher arrestati dalla Polizia di Stato, nel giro di 48 ore, nell’ambito di mirati servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli spacciatori avevano escogitato un sistema per muoversi a Roma eludendo i controlli dei poliziotti: viaggiavano a bordo di autobus di linea dal quartiere Torpignattara alla stazione Tiburtina. Il primo a finire in manette e’ stato un nigeriano di 26 anni, che, mentre si ...

Roma : lo trovano in casa con etto eroina - in manette pusher : Roma – Era stato gia’ indagato per spaccio, un gambiano di 30 anni, arrestato nel pomeriggio nelle vicinanze degli alloggi degli studenti di Tor Vergata. Ad incastralo gli agenti del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi che hanno fermato il trentenne in strada con in mano 6 grammi di eroina. Gli stessi investigatori hanno poi perquisito il suo alloggio trovando altri 100 grammi della stessa sostanza stupefacente, una ...

Roma : due vedette a guardia e spaccio droga - arrestati 3 pusher : Roma – Un classico sistema di spaccio: la base in un appartamento di una palazzina popolare e due vedette sedute su un divano di vimini nell’androne del palazzo. A capo di tutto un ragazzo di 32 anni, appartenente ad una dei piu’ noti clan di Roma. L’attivita’ non e’ sfuggita agli investigatori della Polizia di Stato che, dopo aver studiato le modalita’ di vendita degli stupefacenti, hanno arrestato i 3 ...

Roma : 22enne si allontana da casa e finisce nel covo dei pusher - la salvano i carabinieri : Da San Lorenzo, quartiere di Roma a due passi dalla stazione Tiburtina, arriva un'altra brutta storia di droga e degrado. Una studentessa di 22 anni, la scorsa notte, è uscita di casa, ha fatto perdere le sue tracce e ha raggiunto il quartiere universitario, ritenuto un tempo l''ombelico culturale della Capitale. Qui, come Desirèe Mariottini, sulla sua strada ha incontrato uno spacciatore che l'ha invitata a seguirlo in un luogo appartato per ...

Desirée - fermato un pusher Romano di 36 anni | "Forse è stato lui a cederle la dose fatale" : L'uomo è ritenuto responsabile di aver ceduto cocaina, eroina e psicofarmaci con effetti psicotropi contenenti quetiapina ai frequentatori dello stabile abbandonato di via Dei Lucani 22, nel quartiere San Lorenzo

Roma : controlli a Piazza Vittorio - pusher in manette : Roma – Proseguono senza sosta i controlli antidroga, dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante nel territorio compreso tra Piazza Vittorio Emanuele II e San Lorenzo. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia RomaPiazza Dante hanno arrestato un 30enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Appostati in abiti civili in Piazza ...

Roma - omicidio Desirée : "le mentirono sul mix fatale". Indagini su rete pusher : Si indaga anche sulle persone che erano nello stabile di dei Lucani e che avrebbero visto la ragazza stare male e non chiamarono i soccorsi. Per loro si configura il reato di favoreggiamento