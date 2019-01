Napoli | accordo con Mars e M&M’s | sono Official Chocolate Snack

Napoli-Koulibaly - accordo morale : parte solo per 150 milioni : Kalidou Koulibaly ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Napoli, che ha voluto l'ennesimo prolungamento per allontanare i top club. Secondo Rai Sport , nel nuovo accordo non c'è alcuna clausola di risoluzione, ma tra le parti vige un accordo morale: il difensore senegalese partirà solo per offerte da circa 150 milioni.

Napoli - scontro frontale sul raccordo Vomero-Pianura : centauro in ospedale e traffico in tilt : Incidente frontale sul raccordo Vomero-Pianura, a Napoli, dove si sono scontrati un'auto e uno scooter all'altezza dello svincolo su via Epomeo. L'episodio è avvenuto intorno alle 8.15 di questa ...

Napoli - accordo di licenza con Seven per i prodotti scuola : Napoli partnership Seven. Il Napoli ha stretto una nuova partnership con Seven, celebre azienda famosa soprattutto per la produzione di zaini per la scuola scelta da milioni di studenti di tutte le età in Italia. IN base all’accordo sottoscritto, la società avrà la licenza per la categoria “Back to School”. Seven da oltre 40 anni […] L'articolo Napoli, accordo di licenza con Seven per i prodotti scuola è stato realizzato da Calcio e ...

Napoli - possibile accordo con l’Adidas per la prossima stagione : le ultime : Napoli e Adidas è un matrimonio che sembra essere sempre più probabile. Il club di De Laurentiis vorrebbe far crescere la propria nomea in Europa e uno dei primi passi dovrà essere questo. Il contratto di Insigne con il brand tedesco fa sognare i tifosi del Napoli che, dopo tanti anni di assenza, sognano una […] L'articolo Napoli, possibile accordo con l’Adidas per la prossima stagione: le ultime proviene da Serie A News Calcio - ...

Napoli - accordo con Dal Negro : arrivano le carte dedicate al club azzurro : Nuova partnership per il Napoli, che ha ufficializzato di aver stretto un accordo con Dal Negro per la produzione di carte da gioco. L'articolo Napoli, accordo con Dal Negro: arrivano le carte dedicate al club azzurro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.