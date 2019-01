Firenze | che attesa per il set de La Casa di Carta E il sindaco twitta al

Ticket turismo a Firenze - Marcheschi - FdI - : 'Non è la soluzione' : Poi estendiamo gli orari di apertura dei musei, creiamo un'offerta teatrale adeguata con spettacoli e show anche in location particolari che Firenze offre e soprattutto anche in lingua straniera, ...

Il Gospel show di Pastor Ron finalmente anche a Firenze : Gran finale domani, martedì 1 gennaio 2019, con tre spettacoli tra Monteriggioni, Siena e Prato. A Firenze protagonista del Gospel show è stato il coro guidato dal reverendo Ronald Ixaac Hubbard ...

Firenze. Rinasce l’ex Panificio militare - giardino e parcheggio : Dopo mezzo secolo di abbandono Rinasce l’ex Panificio militare di Firenze. Una nuova vita che trasformerà il complesso chiuso e

Firenze : individuato il mezzo che ha danneggiato la colonna del Corridoio Vasariano : individuato dalla Polizia Municipale il mezzo che ha danneggiato nelle scorse ore una colonna del Corridoio Vasariano a Firenze. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita anche grazie alle immagini delle telecamere: intorno alle 7 un grosso camion addetto alle consegne ha scaricato merce in via Por Santa Maria, ha poi proseguito e, arrivato in piazza del Pesce, ha fatto inversione di marcia. Durate questa manovra avrebbe urtato la ...

Cos’è il Corridoio Vasariano che unisce Palazzo Vecchio con Pitti - meraviglia dei Medici a Firenze : Il Corridoio Vasariano progettato da Giorgio Vasari è uno degli itinerari preferiti dai turisti di mezzo mondo. Si tratta di un percorso sopraelevato che a Firenze collega Palazzo Vecchio con Palazzo Pitti, passando per gli Uffizi e sopra il Ponte Vecchio. Fu realizzato in cinque mesi per volere del duca Cosimo I de' Medici nel 1565.Continua a leggere

Perché l’aeroporto di Firenze non si salva solo andando in piazza : Roma. Non è sicuro, Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio di Firenze, che una nuova manifestazione per l’aeroporto di Firenze (alla quale, stando a quanto risulta al Foglio, stanno lavorando alcune categorie economiche, tra cui Confindustria) sia la soluzione migliore. “Ho un dub

Milano prima città per qualità della vita. Male Roma che però supera Firenze : È Milano la città con la più alta qualità della vita in Italia mentre Roma si piazza al 21esimo porto, tre posizioni più su rispetto all'anno scorso...

Firenze - l’ex-calciatore maliano che aiuta i migranti a orientarsi nella burocrazia : “Così si favorisce l’integrazione” : Il cognome di Kissima, ex-calciatore maliano di 23 anni, è Dante. Niente a che vedere con il poeta, di cui ha scoperto l’esistenza tre anni fa, appena arrivato in Italia. È originario della capitale del Mali Bamako e ha lasciato il paese nel 2012, dopo il colpo di stato. Oggi vive a Firenze e lavora come addetto alla sicurezza di un negozio del centro. Nel 2016 ha fondato la Ong Asahi con l’obiettivo di non far perdere la speranza ai ...

Capodanno a Firenze in Piazzale Michelangelo con Francesco Renga e Baby K : Il concerto di Capodanno 2019 al Piazzale Michelangelo di Firenze avrà come protagonisti i cantanti Francesco Renga e Baby K. Organizzato dal Comune di Firenze e da Radio Bruno, l'evento musicale di San Silvestro sul belvedere fiorentino si svolgerà quest'anno per la terza volta consecutiva. L'ingresso alla piazza fiorentina più famosa sarà libero e possibile a partire dalle ore 21:00. Il veglione canoro di fine anno rappresenterà uno degli ...

Renzi pronto al debutto tv : ecco la sua 'guida' a Firenze. Ma c'è anche la politica : E nn mancherà, rivela chi ha avuto modo di vedere tutte le puntate, qualche rifererimento alla politica. Sabato alle 21.25 la prima puntata di #FirenzeSecondoMe . Questi sono i primi due minuti, un ...

Firenze Rocks 2019 : si aggiungono anche i Dream Theater : I Dream Theater aggiungono una data in Italia. Dopo l'annuncio della data al Rock the Castle 2019, la band di John Petrucci viene confermata anche all'edizione 2019 del Firenze Rocks: giovedì 13 giugno 2019. I biglietti per le date del festival sono disponibili sul sito di Firenze Rocks, su ticket master, ticket one e su tutti i punti vendita autorizzati ....Continua a leggere

Francesco Renga e Baby K al Capodanno 2019 di Firenze in Piazzale Michelangelo : Francesco Renga e Baby K al Capodanno 2019 di Firenze sono già pronti a portare la loro musica per animare i festeggiamenti del capoluogo toscano pensati per l'ultimo dell'anno. Ancora da rendere ufficiale la presenza dei due artisti sul palco, che sarà annunciata nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento dedicato all'ultimo dell'anno. In questi mesi, Francesco Renga è tornato in studio per lavorare al suo prossimo ...

Campus verdi e sostenibili nel mondo - buone pratiche a confronto all’Università di Firenze : Firenze capitale internazionale delle università “green”. L’11 e il 12 dicembre l’Ateneo fiorentino ospita il secondo congresso sulla sostenibilità ambientale dedicato ai progetti che, nati all’interno dei Campus universitari, sono finalizzati a contenere consumi e sprechi, a promuovere la mobilità sostenibile e le energie rinnovabili. Settanta delegati universitari provenienti da diciotto paesi diversi – dal Qatar all’Australia, dal ...