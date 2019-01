Nord Corea tra le promesse degli Usa e il legame con la Cina | Kim è diventato un alleato

Corea del Nord - Kim : 'Pronto a rivedere Trump - ma stop alle sanzioni' : Torna ad alzarsi la tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti sulla questione del nucleare . Il leader del Paese asiatico, Kim Jong-un, ha dichiarato che spera di organizzare altri incontri con il ...

NI : dopo la Russia - anche Iran e Corea del Nord potrebbero dotarsi di armi ipersoniche - : Negli Stati Uniti si teme seriamente la minaccia della proliferazione delle armi ipersoniche, riporta National Interest. Come sottolineato nel materiale della pubblicazione, oltre alla Russia e alla ...

Corea - prove di disgelo per il nuovo anno : Kim - leader del Nord - promette più colloqui con il collega del Sud - Moon : Teleborsa, - Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha promesso di incontrare il presidente del Sud Moon Jae-in "frequentemente" il prossimo anno per discutere della denuclearizzazione della penisola. Il ...

Media : Corea del Nord a dicembre ha testato sensori di telemetria per missili balistici - : Nell'aprile di quest'anno, la Corea del Nord ha proclamato una nuova politica strategica, rinunciando a ulteriori test nucleari e missilistici al fine di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo ...

Gli hacker hanno rubato i dati di migliaia di disertori Nordcoreani - : hacker sconosciuti hanno rubato i dati personali di circa un migliaio di cittadini della Corea del Nord, che sono riusciti a fuggire al Sud, riferisce Reuters citando il Ministero dell'unificazione ...

Sud e Nordcorea presenteranno squadre comuni a Tokyo 2020 : Lo scrive oggi l'agenzia di stampa giapponese Kyodo, citando il ministro della Cultura dello Sport e del Turismo sudcoreano. Il ministro Do Jong Hwan ha affermato che le due Coree intendono …

Armi nucleari : la Corea del Nord “non rinuncerà mai unilateralmente” : L’agenzia ufficiale della Corea del Nord ha reso noto che il Paese non rinuncerà mai unilateralmente alle sue Armi nucleari a meno che gli Stati Uniti non rimuovano per primi la loro minaccia nucleare nella regione. La precisazione si riferisce ai negoziati sul nucleare tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, e solleva ulteriori dubbi sul fatto che il leader Kim Jong-un intenda rinunciare all’arsenale. L'articolo Armi nucleari: la ...

La Corea del Nord ha detto che non rinuncerà alle sue armi nucleari se gli Stati Uniti non ritireranno le loro da tutta la regione : La Corea del Nord ha detto che non rinuncerà alle sue armi nucleari se gli Stati Uniti non ritireranno le loro da tutta la regione e se non si ritireranno completamente dalla Corea del Sud. La notizia è stata data

La quotidianità in Corea del Nord - il paese che vive fuori dal tempo : È tanto imponente e gelido l’immaginario che il regime della Corea del Nord costruisce di sé, che diventa quasi automatico scordare le persone che vivono nel solitario paese asiatico. Dal 2016 il fotoreporter di «Agence France Presse» Ed Jones racconta le due Coree, immortalando non lo sfoggio di potere della dittatura, ma i volti di chi di soli...

Trump sanziona la Corea del Nord per violazioni dei diritti umani : Steven Mnuchin , segretario Usa al Tesoro, ha presentato le recenti misure anti-Pyongyang come uno strumento inteso a rafforzare in tutto il mondo la "cultura dei diritti umani": "In concomitanza con ...

Cnn : "In Corea del Nord foto rivelano nuova base missilistica" - : Pubblicate le immagini satellitari ottenute dai ricercatori di un istituto di Monterey. Mostrano una struttura sulla quale si è lavorato anche dopo il vertice sul nucleare di Singapore tra Trump e Kim ...

Un treno della Corea del Sud sta viaggiando sulle ferrovie della Corea del Nord : Non succedeva da dieci anni e ci viaggerà per più di due settimane, percorrendole per più di mille chilometri

Arrestato funzionario del Senato francese : "È una spia Nordcoreana" : In Francia , un alto funzionario del Senato è stato Arrestato con l'accusa di essere 'una spia nordcoreana '. Le indagini a carico di tale soggetto erano state avviate lo scorso marzo dalla Direction ...