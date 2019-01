Capodanno nel mondo | i festeggiamenti da Sidney a Rio de Janeiro

Capodanno - Unicef : oggi nel mondo nasceranno 395 mila bimbi : oggi, nel primo giorno del nuovo anno, nasceranno nel mondo 395 mila bambini: lo rende noto l’Unicef che rileva come un quarto dei nuovi nati verrà al mondo nell’Asia del Sud e, per l’occasione, rivolge un appello alle Nazioni perché rispettino il diritto di ciascun bimbo alla salute e alla sopravvivenza. Secondo la stima dell’Unicef dalla mezzanotte del primo gennaio nasceranno a Sydney 168 neonati, a Tokyo 310 neonati, ...

Capodanno 2019 a Roma : Mister Ok si tuffa nel Tevere per la 31ª volta [GALLERY] : 1/25 Andrea Panegrossi/LaPresse ...

Cosa hanno detto Di Maio e Di Battista nel video messaggio di Capodanno : I due dirigenti del M5s in vacanza in montagna. Di Battista: "E' stato bello rivedere Luigi dopo sette mesi"

Svizzera : tradizionale bagno di Capodanno nel lago Lemano : Centoventi coraggiosi si sono cimentati oggi nel tradizionale bagno di Capodanno nel lago Lemano in Svizzera, con una temperatura dell’acqua di +7°C: l’evento è giunto alla 22ª edizione. La temperatura dell’acqua era di un grado superiore rispetto all’aria: i bagnanti si sono tuffati nello specchio d’acqua a mezzogiorno con in mano palloncini e indossando parrucche e indumenti colorati. La tradizione è stata ...

Capodanno nel Mondo - la gaffe di Sydney e i fuochi 'dello scandalo' a Londra : Gli spettacoli di luci e fuochi d'artificio, durati circa un quarto d'ora, hanno anticipato il giuramento di Jair Bolsonaro per la presidenza del Paese.

Wall Street - Capodanno tra le perdite peggiori dal 2008. Ma brinda alle Ipo tech attese nel 2019 : VIDEO / Per saperne di più ---> L'economia Usa ha il vento in poppa, perché Wall Street crolla? Price/earnings delle imprese È anche - anzi forse soprattutto - prevista una frenata dalla marcia degli ...

Maltempo - Capodanno : nel Trapanese festeggiamenti spostati di un giorno : Nel Trapanese, a Castellammare del Golfo, il sindaco Nicolò Rizzo ha deciso di spostare di un giorno i festeggiamenti di Capodanno in piazza. L’amministrazione comunale ha reso noto che, a causa del Maltempo, è stato spostato a questa sera, a partire dalle ore 21:30, in corso Mattarella, lo spettacolo musicale previsto per la notte di San Silvestro. L'articolo Maltempo, Capodanno: nel Trapanese festeggiamenti spostati di un giorno sembra ...

Spazio - la sonda New Horizons raggiunge “Ultima Thule” nella notte di Capodanno : è il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo : La sonda spaziale della Nasa che ha dato al mondo le prime immagini ravvicinate di Plutone, la New Horizons, ha raggiunto ieri – poco dopo la mezzanotte ora americana – il corpo celeste piu’ lontano mai esplorato dall’uomo: un oggetto coperto di ghiaccio nella Fascia di Kuiper soprannominato Ultima Thule, che dista ben 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra. Alle 00:33 (le 6:33 di questa mattina in Italia) la New Horizons ...

Risultati NBA – Harden show nella notte di Capodanno - Curry trascina i suoi Warriors alla vittoria : James Harden stratosferico nella notte di Capodanno: tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana L’NBA non si ferma mai: i campioni della palla a spicchi americana hanno regalato spettacolo anche a Capodanno. Tante le sfide andate in scena nella notte di San Silvestro: sorridono i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 125-100. Bene Walker e Monk, a reefrto rispettivmente ...

Raid di Capodanno nel Napoletano : incendiata telecamera della chiesa : Raid vandalico nella notte di Capodanno ai danni della chiesa di Santa Maria della Stella, a Casoria. Completamente distrutta dalle fiamme una telecamera per la videosorveglianza, che inquadra l'...

A causa dei botti di Capodanno : gravemente ustionato - un ragazzo 23enne di Cesate nel milanese : Al mattino di ogni Capodanno, come sempre accade si fa la conta dei feriti causati dallo scoppio dei fuochi d'artificio… legali o meno che fossero, ciò malgrado un po' in tutta Italia vigevano ...

Capodanno - nella Bergamasca 12 minorenni intossicati dall'alcol : Bergamo, 1 gennaio 2019 - Dodici ragazzi sono finiti in ospedale per avere abusato di alcol a Capodanno nella Bergamasca. Troppi brindisi da sentirsi male e per cui ricorrere agli interventi di ...

Capodanno - strage mancata a San Giovannello. Appartamento in fiamme - salva per miracolo una famiglia di cinque persone : GIUSEPPE FORMATO strage mancata la notte di Capodanno a Campobasso in Piazza Caduti Tiro a Segno Nazionale. Un Appartamento del palazzo situato dietro la collina di San Giovannello è stato avvolto ...