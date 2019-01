Auto investe pedone | un morto

GR : 80enne investe due Auto e perde pneumatico ma prosegue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Reggio Emilia - donna travolta e uccisa da un’Auto pirata. A Corsico un suv investe un 23enne alla fermata del bus : Una sessantenne originaria dell’Est Europa è stata travolta e uccisa da un’auto pirata mentre attraversava la strada a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Stando alle prime ricostruzioni, la donna attraversava la strada spingendo una bicicletta a mano quando è stata urtata da un’auto che l’ha fatta cadere al centro della carreggiata. Una seconda auto l’ha poi travolta e trascinata lungo l’asfalto per un centinaio di metri, poi ...

Orrore in Autostrada : investe uomo e si trova la testa incastrata nell'Auto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Orrore in autostrada: investe ...

Roma. In in viale Manzoni Autobus investe e uccide un sessantenne : Tragedia della strada giovedì all’alba nella Capitale. In viale Manzoni, all’angolo con via Merulana, un ciclista è morto in un

Inter - incidente Automobilistico per Lautaro Martinez : l’attaccante nerazzurro investe una donna in bici : Il giocatore dell’Inter ha investito in centro a Milano una donna in bicicletta, la 37enne è stata subito trasportata in ospedale in codice giallo Un pomeriggio non facile per Lautaro Martinez quello appena trascorso, l’attaccante dell’Inter infatti ha investito in piazza Buonarroti a Milano una donna in bicicletta. L’argentino, al volante della sua Porsche Boxter, ha urtato e ferito la 37enne, trasportata poi ...

Con la 500 del nonno investe e uccide uomo durante gara Auto : arrestato 21enne : Una gara fra macchine è finita in tragedi: I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, Napoli, hanno arrestato per omicidio stradale C.D., 21enne che gareggiando in auto con avversario un coetaneo ...

Pozzuoli - folle gara d’Auto tra giovani in centro : a 100 km/h investe e uccide una persona - 21enne arrestato. Il video : Gareggiava, in auto, in centro a Pozzuoli, con un coetaneo 21enne. Tra venerdì e sabato notte un giovane, alla guida della 500 del nonno e con a bordo la ragazza, ha investito un netturbino 62enne, Alfonso Campochiaro e lo ha ucciso. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Denunciato, invece, per concorso in omicidio stradale, l’amico. Dalle telecamere di videosorveglianza, i ...

Michele Bravi di X Factor - incidente mortale con la Bmw : con l'Auto investe donna in moto. Concerti sospesi : Michele Bravi di X Factor sotto choc: è rimasto coinvolto, l'altro ieri a Milano, in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad una moto. Ne dà...

Cina - un'Auto investe bambini fuori da una scuola : 5 morti - : L'episodio è avvenuto a Huludao, nel nord est del Paese. L'autista è stato fermato e al momento non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario. Negli ultimi mesi la Cina ha assistito a diversi ...

Italmobiliare investe in Autogas per l'acquisto di Lampogas : Gruppo Autogas negli ultimi anni ha iniziato un percorso di trasformazione verso il mondo delle multiutility con un'offerta nel settore energetico che comprende oltre il GPL combustione e ...

Milano : Melzo - Auto investe 16enne - è in coma : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Un 16enne è ricoverato in coma all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Melzo, in viale Germania all'angolo con viale Gavazzi. L'allarme al 118 è scattato alle 6.48. Dalle prime informazioni, la persona che ha

Non solo Auto : ora Blablacar investe negli Autobus : Il nuovo logo di Blablacar Non ci sono più soltanto auto nel futuro della francese Blablacar. La piattaforma di carpooling più grande al mondo, con più di 65 milioni di utenti in oltre 22 Paesi, ha infatti deciso di presentare un’offerta per l’acquisizione di Ouibus, società francese leader nel settore dei trasporti su autobus a lunga percorrenza che collega oggi più di 300 città in 10 Paesi europei, tra cui l’Italia. Ouibus è una partecipata di ...