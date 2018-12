Legge di Bilancio approvata | le novità per la scuola

La Manovra di Bilancio è Legge - : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

La Manovra di Bilancio è Legge. Nel testo tagli all'editoria - web tax e lo stop definitivo agli incroci tv-giornali : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Michele Sodano interviene sull'approvazione della Legge di Bilancio. VIDEO : ... comincia finalmente a realizzare i punti fondamentali del proprio programma e cambia la direzione politica del paese: dalla protezione degli interessi dei pochi alla protezione del popolo. Questa ...

Legge di bilancio 2019 - il governo incassa la fiducia alla Camera - Magazine Pragma : Una situazione che provocherebbe una serie di effetti negativi sull'economia del nostro Paese che potrebbe gestire solo le spese ordinarie senza effettuare gli investimenti previsti in manovra di ...

Mattarella ha firmato la Legge di Bilancio : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge di Bilancio che può ora essere pubblicata in Gazzetta ufficiale. Si apprende da fonti del Quirinale.

Ok definitivo della Camera alla Legge di bilancio : la Manovra 2019 è Legge. Cosa cambia per i cittadini : VENTURE CAPITAL: Il 15% degli introiti statali incassati da utili e dividendi delle partecipate del ministero dell'Economia dovranno essere reinvestiti in fondi di venture capital. BUCHE ROMA : L'...

Manovra - la Camera approva con 313 voti favorevoli : il bilancio dello Stato è Legge : Via libera definitivo alla legge di bilancio con 313 voti favorevoli e 70 contrari. La Camera ha approvato la Manovra economica dopo un iter caratterizzato da bagarre e proteste. “Vi siete inginocchiati a Bruxelles, in ritardo, costando miliardi di euro agli italiani”. “Potevano scriverla Renzi e Boschi“. Peggio della Fornero, “perché tagliate le pensioni senza versare una lacrima”. L’ultimo miglio della ...

Ok definitivo della Camera alla Legge di bilancio : Roma, 30 dic., askanews, - L'aula della Camera ha approvato in via definitiva la legge di bilancio, con 313 sì e 70 no. La manovra aveva già passato ieri sera l'esame del voto di fiducia, superato con ...

Scuola - precariato ultime notizie : tagli importanti nella Legge di bilancio - ecco i numeri : La manovra finanziaria approvata dalla Camera include tagli importanti nel comparto Scuola, come sottolineato da una nota pubblicata dal sindacato Anief. I tagli sull’istruzione pubblica riguarderanno soprattutto gli anni 2020 e 2021, dopo gli aumenti di risorse previsti per il 2018 e 2019. In particolare, la Scuola “avrà investimenti ridotti da 48.3 a 44.4 nel giro di tre anni: meno per l’istruzione primaria (da 29.4 a 27.1), meno per la ...

Legge di Bilancio : il cambianto del Governo è solo in peggio rispetto al passato : ... con la coda tra le gambe, gli ex ganassa del cambiamento si sono rimangiati una ad una dichiarazioni e promesse, finendo per accettare tutto quello che già a settembre il loro ministro dell'economia,...

Post su blog M5s - Fico : “Nessun attacco alla democrazia - opposizioni hanno diritto a opporsi a Legge di bilancio” : “Da presidente della Camera dico che la democrazia non è sotto attacco. Tutti si esprimono in modo libero, le opposizioni fanno il loro lavoro: è loro diritto opporsi alla legge di bilancio”. Lo sottolinea il presidente dell’Assemblea di Montecitorio, Roberto Fico, parlando del Post pubblicato sul blog delle Stelle. ”Non c’è nessun attacco delle lobby, ognuno fa il suo lavoro e io lo difenderò sempre, qui dentro e ...

Bonus alle famiglie e sgravi a chi assume Ecco le misure della Legge di Bilancio : Nuove regole sui congedi, aiuti per il nido, fondi ad hoc per reddito di cittadinanza e quota 100. Tutte le novità anche per imprese e partite Iva.