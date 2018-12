Vittoria che vale ' doppio' contro la Virtus Bologna

Calcio - i migliori italiani della 19ma giornata di Serie A. Fabio Quagliarella infallibile - Emanuele Giaccherini decisivo per la Vittoria del Chievo : Diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata che va in archivio insieme all’anno solare 2018 del Calcio italiano. Il turno ha regalato molte emozioni e diverse partite equilibrate decise sul filo di lana, tra cui la vittoria casalinga del Napoli per 3-2 sul Bologna ed il successo della Juventus su un’ottima Sampdoria. Sono sei i giocatori italiani andati in rete nel 19° turno, con alcune piacevoli conferme ed altre ...

Chievo-Frosinone 1-0 Giaccherini firma la prima Vittoria gialloblù : VERONA - Proprio all'ultima giornata di andata arriva la prima vittoria in campionato del Chievo. Grazie a una prodezza balistica di Emanuele Giaccherini a un quarto d'ora dal termine la squadra ...

Bormio - per Dominik Paris seconda Vittoria in due giorni : dopo la discesa libera - primo posto anche nel SuperG : dopo la vittoria di venerdì in discesa libera, Dominik Paris trionfa anche nel SuperG di Bormio, al termine di una gara tirata che ha visto l’azzurro prevalere per un centesimo sull’austriaco Mayer. Terzo gradino del podio invece per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, a 46 centesimi. Sceso con il pettorale numero 16, il 29enne di Merano è stato protagonista di una prestazione eccezionale, chiusa con il tempo di ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la Vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

Salto con gli sci – Continental Cup : Colloredo 37° a Engelberg - la Vittoria va all’austriaco Aschenwald : Continental Cup, seconda gara consecutiva sull’HS140 di Engelberg: Colloredo è 37esimo davanti ai due fratelli Bresadola Philipp Aschenwald torna a vincere in Continental Cup. Dopo il sorprendente 32esimo posto della gara di giovedì, l’austriaco, che ha trionfato nella classifica generale estiva, conquista la seconda prova consecutiva disputata sul trampolino lungo di Engelberg con due salti praticamente identici, che gli ...

DIRETTA/ Varese Cantù - risultato finale 89-71 - streaming video e tv : che Vittoria per Caja! - basket Serie A - : DIRETTA Varese Cantù streaming video e tv: orario e risultato live del primo derby lombardo di Natale per la Serie A di basket , oggi 25 dicembre, .

Serie A - Milano show anche a Natale : dodicesima Vittoria di fila : ROMA - Super Milano anche a Natale. L' AX Armani Exchange ha sconfitto Brescia 87-75 restando imbattuta in campionato: sono dodici, infatti, le vittorie consecutive della squadra di Simone Pianigiani ,...

Immigrati - ennesima Vittoria di Matteo Salvini : la Open Arms attraccherà in Spagna : "Open Arms ha un porto di destinazione. Ancora mancano 4 giorni di traversata nel Mediterraneo per arrivare ad Algeciras. Domani, vigilia di Natale la Open Arms si incontrerà con la Astral che le porterà cibo, coperte e medicine. Quest'anno Natale lo passiamo in mare". Così su Twitter la ong spagnol

La Vastese saluta il 2018 con una Vittoria - ma che sofferenza! 1-0 sull'Olympia Agnonese : Tre punti per chiudere l'anno degnamente, ma senza botti e fuochi d'artificio. All'Aragona , la Vastese mostra di avere le polveri bagnate, ma può senz'altro festeggiare la fine del suo difficile 2018 ...

Cardiff Manchester United 1-5 : Gol e Highlights. Le dichiarazioni di Pogba dopo la Vittoria : Ottimo esordio per Solskjaer sulla panchina del Manchester United: con Pogba titolare sbanca Cardiff per 5-1. Gol e highlights del match.Per Ole Gunnar Solskjaer non poteva esserci esordio migliore sulla panchina dei Red Devils. Il 5-1 rifilato al Cardiff City, il suo ex club, ha mostrato tutte le effettive potenzialità del Manchester United, dove ha brillato il reparto avanzato in rete con tutte e tre le punte schierate dal primo minuto dal ...