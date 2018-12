Lo United vince ancora

Premier League - che show Pogba : doppietta! Il Manchester United vince 4-1 : Il campione del mondo beneficia al 50' di un lancio illuminante di David Luiz , stoppa il pallone di petto e di sinistro infila un non irreprensibile Guaita. Il Chelsea non soffre molto ma non riesce ...

Manchester United - Solskjaer : 'Martial e De Gea? Convincerò a farli rinnovare' - : Dipenderà da loro, ma quando sei al Manchester United è difficile trovare di meglio : sei nel posto migliore, nel più grande club del mondo . Io mi auspico di poter far sì che questi calciatori ...

Premier League - il Manchester United senza Mourinho vince ancora : Pogba - che doppietta : Prove di fuga per il Liverpool . I Reds travolgono 4-0 ad Anfield il Newcastle e portano a 7 i punti di vantaggio sul Manchester City , battuto a Leicester e scavalcato al secondo posto dal Tottenham .

Manchester United - scommesse sull’esonero di Mourinho all’interno dello spogliatoio : Sanchez vince 20mila sterline : Manchester United, i calciatori della rosa di Mourinho scommettevano sul suo esonero: 20mila sterline vinte da Sanchez Lo spogliatoio del Manchester United scommetteva sull’esonero di Mourinho. Una notizia davvero clamorosa quella rivelata dal Sun, che dà l’idea di un clima non proprio idilliaco all’interno del club prima dell’addio di Mou. Secondo le indiscrezioni, Alexis Sanchez avrebbe scommesso ...

Premier - United-Arsenal : 2-2. Vince il Tottenham. Chelsea k.o. con i Wolves : Vittorie per Liverpool e Tottenham, pari tra Manchester United e Arsenal, sconfitta per il Chelsea, pari per il Fulham di Ranieri contro il Leicester nella 15ª giornata infrasettimanale di Premier ...

City-United - Guardiola mai contento : vince il derby ma sbotta con Sterling : Il successo nel derby di Manchester , 3-1 allo United di José Mourinho, , il primo posto solitario in Premier League a quota 32 punti , +2 sul Liverpool, , ma a 'macchiare' quella che sarebbe potuta ...

Champions - due ex United attaccano Szczesny : 'Si può vincere senza un buon portiere?' : TORINO - Wojciech Szczesny è stato uno dei protagonisti in negativo della prima sconfitta stagionale della Juventus. Il portiere polacco ha sbagliato in occasione del gol decisivo dello United che ha ...

Ascolti tv - Juventus – Manchester United vince con 6.2 milioni di telespettatori : La Champions League si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 7 novembre con 6.269.000 telespettatori (share 24.1%) per la partita Juventus-Manchester United su Rai1. L’incontro è stato anche l’evento televisivo più visto della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film con Naomi Watts ‘Diana-La storia segreta di Lady D‘ ha registrato 1.583.000 spettatori (share 7.3%), meno di ‘Rocco ...

Juventus - Chiellini schietto e sincero dopo la sconfitta contro il Manchester United : “dovevamo vincere 3-0 - che ci serva da lezione” : Giorgio Chiellini dopo la sconfitta contro il Machester United di Mourinho all’Allianz Stadium scuote la squadra: le parole del difensore bianconero “L’abbiamo fatta grossa. Non puoi perdere una gara che meritavamo di vincere 3-0. Almeno il pari dovevamo portarlo a casa. Abbassiamo le ali, perché si capiva da due o tre partite che potesse succedere qualcosa del genere“. Così Giorgio Chiellini, dopo la sconfitta contro il ...

Juve-Manchester United 1-2 : Mourinho rimonta e vince - poi lo sfottò ai bianconeri - Le foto La Roma batte il Cska Mosca : Prima sconfitta stagionale per la Juventus, che al 65’ era passata in vantaggio con un super gol al volo di Cr7, ma viene punita da Mata e da un autogol di Alex Sandro

Calcio - Champions League : si interrompe contro lo United di Mourinho la striscia positiva della Juve. Vince la Roma a Mosca contro il CSKA per 2-1 : Termina la striscia positiva della Juventus in Champions League, e il tutto in tre minuti: tra l’86° e l’89° minuto si consuma la rimonta del Manchester United sulla Juventus che era passata in vantaggio con il gol dell’ex Cristiano Ronaldo, per poi essere beffata in tre minuti da una rete di Mata e da un autogol del terzino sinistro Alex Sandro. Nonostante la sconfitta, la Juventus non perde però il primato nel Girone H rimanendo a 9 punti, ...

Juventus - è una sconfitta ‘pericolosa’ : lo United ‘frantuma’ tutte le certezze di Allegri! La Roma vince con il carattere e Di Francesco risponde alle critiche : Si è conclusa un’altra giornata incredibile valida per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Roma e Juventus, non sono mancati i colpi di scena e le sorprese clamorose. Partiamo dalla Roma. E’ una vittoria di carattere quella della squadra di Di Francesco che ha risposto con una prova incoraggiante alle critiche ingiuste durante la settimana dopo il pareggio contro la Fiorentina, non ...

Il Manchester United vince - Mourinho sbeffeggia i tifosi della Juventus : il gesto dello Special One fa infuriare Bonucci [FOTO E VIDEO] : Al termine della partita, l’allenatore portoghese si porta la mano all’orecchio sbeffeggiando i tifosi della Juventus Il cuore interista di Mourinho viene fuori alla fine del match tra Juventus e Manchester United, match vinto in extremis dai ‘Red Devils’ grazie al gol di Mata e all’autogol di Alex Sandro. Un successo valso come una liberazione per Josè Mourinho che, al fischio finale, si lascia andare ad un ...