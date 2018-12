Calendario F1 2019 | date | programma | orari e tv dei 21 GP del Mondiale e dei test

Calendario Test F1 2019 : date - programma - orari e tv : Non si è ancora concluso il 2018 che è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il Mondiale di Formula Uno è più vicino di quello che si pensi e, infatti, le scuderie tra poco meno di due mesi saranno già impegnate nei consueti Test pre-stagionali. Come tradizione il via ufficiale lo vedremo con gli otto giorni di Barcellona. Tra il 18-21 febbraio e 26 febbraio-primo marzo, vedremo finalmente all’opera le nuove monoposto in versione ...

Calendario MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv delle 19 gare del Mondiale e dei test : Il 2018 è ormai agli sgoccioli e allora vale la pena pensare a quel che sarà l’anno prossimo. Ebbene, saranno in programma 19 GP, iniziando dal Qatar il prossimo 10 marzo e chiudendo a Valencia il 17 novembre 2019. Si arriverà nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di Spagna (a Jerez de la Frontera) e Francia (a Le Mans). A giugno il Calendario non presenta novità con il Mugello programmato per il weekend del 2 giugno, ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Calendario F1 2019 : le date - gli orari e il programma delle 21 gare. Come vederle in tv : Tutto confermato. E’ questo l’esito del Consiglio Mondiale della Federazione Internazionale dell’Automobile che ha confermato quanto già era stato deciso a Parigi il 12 ottobre relativamente al Calendario 2019 del Mondiale di Formula Uno. Il programma di 21 GP è rimasto invariato rispetto alla bozza iniziale, resa nota da Liberty Media nel mese di agosto. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in Malesia, il 6-7-8 febbraio 2019. Dopo due settimane, poi, i protagonisti saranno di ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Canottaggio - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Appuntamento a fine agosto con i Mondiali di Linz : Saranno tre le tappe di Coppa del Mondo di Canottaggio nel 2019: si inizierà da Plovdiv a maggio per poi passare da Poznan a giugno e chiudere a Rotterdam a luglio. In mezzo ci saranno gli Europei a Lucerna tra fine maggio ed inizio giugno, mentre il clou della stagione si terrà a Linz, in Austria, località che ospiterà i Mondiali a fine agosto. calendario Canottaggio 2019 10-12 maggio Coppa del Mondo Plovdiv Bulgaria 18-19 maggio Europei junior ...

Equitazione - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. A Goteborg le Finali di World Cup : In attesa di conoscere la stesura degli appuntamenti della stagione 2019-2020, saranno ancora molti gli appuntamenti che attendono l’Equitazione europea nella prima parte dell’anno solare che sta per iniziare. Saranno ancora quattro le gare di World Cup per quanto riguarda il salto ostacoli e tre per il dressage, prima delle Finali, previste ad inizio aprile, a Goteborg, in Svezia. calendario Equitazione 2019 FEI Jumping World ...

Vela - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Mondiali e Europei decisivi per la qualificazione olimpica - si parte a Miami con la Coppa del Mondo : Mancano ormai due giorni allo scadere del 2018 ed è già tempo di proiettarci alla prossima stagione della Vela. Il 2019 sarà un anno fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, infatti verranno assegnati altri 61 pass tramite i Campionati del Mondo delle varie classi olimpiche. Complessivamente saranno sei le rassegne iridate in programma nella prossima stagione, a partire da metà luglio con i Mondiali Laser Radial fino a ...

Biathlon - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Appuntamento a Oestersund : Si disputeranno tra il 7 ed il 17 marzo i Mondiali di Biathlon: la rassegna iridata andrà in scena ad Oestersund, in Svezia. Si inizierà il 7 marzo con la staffetta mista e subito l’Italia potrà dire la sua in chiave medaglia, mentre l’8 ed il 9 si disputeranno le due sprint, che faranno da preludio alle gare ad inseguimento, in programma il 10. Il 12 spazio all’individuale femminile, mentre il giorno seguente toccherà agli ...

Calendario Mondiali basket 2019 : date - programma - orari e tv : L’appuntamento clou del 2019 cestistico è rappresentato dai Mondiali di basket maschile: si riuniranno in Cina le 32 formazioni capaci di superare i vari turni di qualificazione organizzati in giro per il pianeta Terra. Sono già 17, Paese ospitante a parte, le Nazionali che hanno già staccato il pass per Cina 2019: Tunisia, Angola e Nigeria dall’Africa, Argentina, USA, Venezuela e Canada dalle Americhe, Nuova Zelanda, Corea del Sud, ...

Europa League calcio - il Calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Champions League calcio - il Calendario del 2019 : date e programma dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

