Campidoglio | avanti con la “cura del ferro”

(Di sabato 29 dicembre 2018), pronti sette progetti per ottenere finanziamenti al MIT. Valadel. Approvato primo rapporto Pums per nuove tranvie, funivie e materiale rotabile.Nuove tranvie in via Tiburtina, via Cavour e via Palmiro Togliatti; il potenziamento e l’estensione della linea Termini-Giardinetti fino a Tor Vergata; due funivie Casalotti e Magliana e l’acquisto di nuovo materiale rotabile per la rete tranviaria di Roma. Queste le istanze progettuali di Roma Capitale destinate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.La Giunta capitolina ha approvato il primo rapporto del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) per l’accesso al finanziamento degli interventi nel trasporto rapido di massa a impianti fissi, nell’ambito del Fondo Investimenti istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.“Progetti che portano ...