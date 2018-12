Debito emergente tra volatilità e inflazione dei mercati globali

Debito emergente in valuta locale - opportunità dai Paesi crisi : Paul McNamara, direttore degli investimenti per le strategie Local Bond Emerging Markets di GAM Investments, spiega che gli emergenti tendono ad essere collegati all'economia globale, ma non in modo diretto e lineare. Tradizionalmente incontrano difficoltà quando i bilanci esterni sono fuori controllo, quindi non è un caso che i Paesi di cui si è parlato di più ...