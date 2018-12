Bologna : Inzaghi - perso per due episodi : ANSA, - Bologna, 26 DIC - Mancano qualità, certezze e sicurezze al Bologna e al suo tecnico, in bilico, che chiede rinforzi e si rammarica per la sconfitta con la Lazio: "Abbiamo perso solo per due ...

Bologna-Lazio - Inzaghi “Non guardo la classifica adesso” : LAZIO BOLOGNA Inzaghi – Al termine del match vinto al Dall’Ara di Bologna il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha rilasciato questa dichiarazioni ai microfoni di Dazn. -> Leggi anche Pagelle Bologna-Lazio 0-2: highlights e tabellino del match Bologna Lazio Inzaghi commenta il match “Era una partita importante – esordisce Simone Inzaghi – , sapevamo che […] L'articolo Bologna-Lazio, Inzaghi “Non ...

Bologna ancora sconfitto : Filippo Inzaghi verso l’esonero - non vince da settembre! : Bologna ancora sconfitto, la Lazio vince al Dall’Ara e Simone Inzaghi complica la situazione per il fratello Pippo Bologna ancora sconfitto: Filippo Inzaghi verso l’esonero. Super Pippo ha perso oggi nel suo personalissimo derby contro il fratello Simone e la sua Lazio, una sconfitta che potrebbe costare la panchina al tecnico del Bologna. La squadra non riesce ad uscire dalla crisi, non vince in campionato pensate un po’ ...

Lazio - due dubbi per Inzaghi in vista del match contro il Bologna : La partita tra Bologna e Lazio ha tutti i connotati di un derby, non tanto per le squadre in campo quanto per chi siede sulle due panchine: i fratelli Inzaghi. Per quel che riguarda i biancocelesti, i dubbi di formazione sono sostanzialmente due e riguardano entrambi la linea mediana. Infatti Immobile dovrebbe riuscire a recuperare per essere schierato dal primo minuto sul manto del “Dall’Ara”. A centrocampo, ...

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : 'Contro Pippo sarà una sfida particolare. Da valutare Immobile e Milinkovic' : Contro il Cagliari la Lazio ha ritrovato la vittoria in campionato dopo quasi 50 giorni, riprendendosi il quarto posto in classifica grazie al sorpasso sul Milan. Ora la trasferta di Bologna per il ...

Bologna-Lazio - Filippo Inzaghi : 'Che emozione sfidare mio fratello Simone' : Il Boxing Day propone, tra le altre, anche la sfida tra i fratelli Inzaghi. Filippo contro Simone, Bologna contro Lazio: certamente una partita particolare per i due allenatori. "Sarà strano ma sarà ...

Inzaghi contro Inzaghi - la storia passa per Bologna : Due vite parallele incapaci di allontanarsi, un legame sempre fortissimo che mercoledì verrà messo di fronte all'ennesima prova: Bologna-Lazio, Pippo contro Simone, primi fratelli al mondo ad ...