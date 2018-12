Higuain via dal Milan? Sarri lo aspetta Calciomercato | lo scambio con il Chelsea per

Milan - la permanenza di Higuain adesso è a rischio : va via già a gennaio? : Gonzalo Higuain è arrivato a Milano in estate con le stigmate di chi avrebbe dovuto quantomeno riportare il Milan in Champions League. Nel corso dei mesi, fra prestazioni non all’altezza e la scenata contro la Juventus, il Pipita ha iniziato a non godere più di un’imitata stima da parte della società rossonera e adesso, con la multa dell’Uefa di 12 milioni di euro, il suo riscatto è seriamente a rischio. Insomma, il ...

Higuain via DAL MILAN A GENNAIO? / Calciomercato - lo scenario clamoroso dopo la sentenza Uefa : c'è la Roma : HIGUAIN via dal MILAN a GENNAIO? L'ipotesi clamorosa rilanciata da La Repubblica: dopo la sentenza Uefa l'addio sempre più probabile, c'è la Roma ma...

Repubblica : Higuain via dal Milan - forse già a gennaio? : L’articolo di Repubblica «È sempre più probabile che all’ennesimo progetto di ripartenza obbligata in Europa, dalla prossima stagione, non prenda parte il calciatore più costoso e famoso: Higuain». Scrive così, Repubblica, questa mattina. Ed in realtà non è una notizia da fulmine a ciel sereno, ne abbiamo già sentito parlare qualche giorno fa su altri quotidiani. Il centravanti argentino potrebbe lasciare i rossoneri per questioni ...

Gonzalo Higuain - Matteo Salvini : “E’ stato indegno”. Ma in tanti la pensano diversamente : da Ronaldo ad Allegri - passando per Andrea Vianello : L’espulsione di Gonzalo Higuain in Milan-Juventus continua a far discutere, il campione argentino dopo un fallo fischiato aveva inveito contro l’arbitro Mazzoleni che prima lo aveva punito con giallo e dopo pochi secondi con un cartellino rosso. Il giudice sportivo ha sanzionato il Pipita per due giornate per “condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara”. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha ...

Milan-Juve - il doppio ex Virdis : “Higuain non doveva calciare il rigore - nessuna via di mezzo per Benatia” : Il doppio ex Pietro Paolo Virdis ha commentato la partita tra Milan e Juventus nella trasmissione Radio Anch’io Sport su RadioUno: “La superiorità della Juventus è stata evidente, il Milan un po’ incerottato ci ha creduto fino al rigore. C’è stato un sussulto d’orgoglio ma dopo il rigore fallito non c’è stata più gara: la Juve è cresciuta, soprattutto nei primi 15-20 minuti del secondo tempo, e si ...