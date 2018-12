Partito l’aggiornamento stabile | i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono Android 9

Android 9 Pie è arrivato su Huawei P20 - Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi Max 3 : Partito il roll out dell’aggiornamento : È tempo di aggiornamenti anche per Huawei P20, Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi Max 3, che ricevono in questi giorni l'attesissimo aggiornamento a Android 9 Pie. L'articolo Android 9 Pie è arrivato su Huawei P20, Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi Max 3: partito il roll out dell’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.