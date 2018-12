In regalo con

AUGURI DI NATALE 2018/ Falli con un film - un regalo last minute o con delle frasi romantiche : AUGURI di NATALE 2018/ Le frasi e i migliori film: da Mamma ho perso l'aereo a Una poltrona per due, tutti i film consigliati

Amici - il regalo di Natale di Alessandra Celentano? Finisce male - gli alunni sconcertati : 'È arrivata la befana'. Con questa frase ironica la professoressa di ballo Alessandra Celentano è entrata nella sala relax della scuola di Amici . Una versione totalmente rinnovata della coreografa, ...

Ravenna - società premia i lavoratori con un un regalo di 50mila euro : La Pluriservice di Ravenna ha premiato i risultati raggiunti donando 50 mila euro ai 70 dipendenti: la somma andrà chiaramente suddivisa tra tutti.Continua a leggere

Natale - Codacons : un regalo su 3 sarà acquistato online : “Milioni di italiani sono alle prese in queste ore con gli acquisti di Natale, scegliendo i regali da mettere sotto l’albero e doni da destinare ad amici, familiari e partner. Negozi e centri commerciali di tutte le citta’ sono presi d’assalto ma a guadagnare posizioni rispetto al passato e’ senza dubbio l’e-commerce. Quest’anno piu’ di 1 regalo di Natale su 3 (il 35% del totale) sara’ ...

Loredana Lecciso a Natale sta con Al Bano : "Sono pronta a fare il regalo a Romina" : Il Natale si sta avvicinando e la fine dell'anno pure. Ma le coppie che sono scoppiate in questo 2018, come passeranno le feste? Insieme o separati? Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore staranno ...

ELISABETTA CANALIS - INCONTRO CON VIERI E COSTANZA CARACCIOLO/ Video : il regalo per la piccola Stella : ELISABETTA CANALIS incontra Bobo VIERI e COSTANZA CARACCIOLO al suo rientro in Italia: il Video del momento in cui l'ex velina conosce la piccola Stella.

Truffa Iliad : Samsung Galaxy S9 in palio/ Sms con sondaggio ma il regalo non esiste : operatore inconsapevole : Truffa Iliad: Samsung Galaxy S9 in palio agli utenti del noto operatore ma non esiste alcun regalo, ecco l'sms-bufala che sta circolando in queste ore.

Al Bano incontra Matteo Salvini - il regalo pazzesco al leghista : roba che neanche il Duce : Al ministero dell'Interno questa mattina c'è stato un vertice ad altissimo tasso di sovranismo. Matteo Salvini ha incontrato il mitico Al Bano Carrisi, che lo ha raggiunto per portargli anche un dono ...

Dji Mavic Pro - Bonus Cultura (con 75€ in regalo!) e accessori SanDisk : ecco le offerte Amazon della Settimana! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Se volete altre offerte non dimenticatevi di aggiungere leggi di più...

The Superstars in radio dal 3 Dicembre con il singolo “Senza un regalo non è Natale” : ALL MUSIC NEWS The Superstars in radio dal 3 Dicembre con il singolo “Senza un regalo non è Natale” Il nuovo progetto di Paolo Meneguzzi e Simone Tomassini che vede partecipi anche i ragazzi della PopMusicSchool e altri ospiti. Dopo il singolo di questa estate dal titolo Estate Rock&Roll ecco il singolo di Natale “Senza un regalo non è Natale”. Una traccia romantica, cantata in featuring con le bellissime voci delle ...

Natale - Codacons : quest’anno un regalo su 3 acquistato online : Milioni di italiani sono alle prese con gli acquisti di Natale, scegliendo i regali da mettere sotto l’albero e doni da destinare ad amici, familiari e partner. Negozi e centri commerciali di tutte le città sono presi d’assalto ma a guadagnare posizioni rispetto al passato è senza dubbio l’e-commerce. Quest’anno più di un regalo di Natale su 3 (il 35% del totale) sarà acquistato online, ricorrendo a portali e siti ...

Natale - contrordine del pediatra : “Il regalo migliore per i bambini? Un cucciolo” : Ultimi giorni per mamme e papà alle prese con i doni di Natale. Il regalo migliore e più gradito? “E’ un cucciolo, meglio un cane, più interattivo ma anche impegnativo. Va benissimo anche un gatto, più autosufficiente e pertanto meno oneroso per la famiglia. Se l’impegno spaventa, però, vanno bene anche un pesce rosso o una piccola tartaruga”. Ad assicurarlo all’Adnkronos Salute è il pediatra Italo Farnetani, ...

A Natale regala un biglietto a teatro. Sconti e idee regalo per acquisti entro il 24 dicembre 2018 per assistere a uno spettacolo presso Il ... : ...00 2, 1 persona: 3 biglietti per 3 spettacoli: - DON CHISCIOTTE o DON GIOVANNI - ENRICO BERTOLINO - INVITO ALLA LIRICA 1° settore ' 85,00; 2 ° settore ' 75,00 3, 2 persone: per ciascuna 2 spettacoli /...

Fabio Rovazzi - il papà morto e il regalo toccante della mamma : la sua confessione : Fabio Rovazzi è il protagonista di questi ultimi mesi tra la sua nuova hit 'Faccio quello che voglio' e il programma 'Sanremo giovani' con Pippo Baudo. Intervistato da CHI con la mamma, scopriamo il ...