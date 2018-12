Barbara D' Urso | dal 13 gennaio ritorna la ' Dottoressa Giò' | nel cast anche Marco Bonini

Barbara d’Urso : ex concorrente del GF 15 picchiato finisce in ospedale : Il Ken Italiano subisce un’aggressione omofoba: cosa è successo Tutti ricordiamo Il Ken Umano Angelo Sanzio, creatura televisiva di Barbara d’Urso, la quale dal suo salotto di Pomeriggio 5 è riuscita a portare la sua storia anche in prima serata, grazie al Grande Fratello. Angelo, da sempre appassionato di chirurgia plastica, è stato per questo motivo aggredito e picchiato ed è finito alla fine pure in ospedale. L’aggressione ...

Barbara D'Urso - lezione a Bonolis per l'intervista perfetta : «Innazitutto devi stringere le chiappe...» : Come si fa un'intervista 'perfetta'? Paolo Bonolis a lezione da Barbara D'Urso cerca di carpire i segreti delle D'Urso-interviste. Lo sketch comico tra i due conduttori, andato in onda durante una ...

Barbara D'Urso e la lezione a Bonolis per l'intervista perfetta : 'Innazitutto devi stringere le chiappe...' : Come si fa un'intervista 'perfetta'? Paolo Bonolis a lezione da Barbara D'Urso cerca di carpire i segreti delle D'Urso-interviste. Lo sketch comico tra i due conduttori, andato in onda durante una ...

Paola Perego intervistata parla di Michelle Hunziker : “È fredda come un gelato”. E su Barbara D’Urso…Clicca per leggere l’intervista : “Ci vedono in Italia?”, questa è la domanda che più e più volte Paola Perego ha fatto ad Alketa Vejsiu durante Dance with me Albania. Il motivo? Non è dato a sapersi. Quello che... L'articolo Paola Perego intervistata parla di Michelle Hunziker: “È fredda come un gelato”. E su Barbara D’Urso…Clicca per leggere l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Barbara D'Urso - Paola Perego dal palco in Albania : 'Te lo devo dire col cuore' - regina di Mediaset bocciata : 'Te lo devo dire col cuore'. Paola Perego sembra un po' in difficoltà sul palco di Dance with me Albania , versione locale di Ballando con le stelle . La padrona di casa Alketa Vejsiu , in perfetto ...

Barbara d’Urso stanca dopo la fine di Pomeriggio Cinque (FOTO) : Barbara d’Urso si rilassa dopo la fine di Pomeriggio Cinque Andare in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17.10 alle 18.45 è un impegno televisivo non indifferente; per non parlare delle Cinque ore di diretta la domenica Pomeriggio. Eppure Barbara d’Urso riesce a districarsi perfettamente tra i suoi impegni televisivi riuscendo anche ad avere il tempo per la famiglia e la sua grande passione per il ballo. Pomeriggio Cinque ...

Paola Perego senza freni : cosa pensa di Barbara d’Urso e Mara Venier : Paola Perego rivela: “Barbara d’Urso? Non amo il genere che fa” E’ quando i conduttori e le conduttrici si aprono di fronte a un intervistatore che vengono fuori le confidenze più inattese e le rivelazioni più inaspettate. E’ il caso di Paola Perego che, ospite di Dance with me Albania, ai microfoni di Alketa Vejsiu ha parlato dei suoi numerosi colleghi, dicendo per ognuno una frase rivelatrice. cosa pensa Paola ...

Paola Perego : "Michelle Hunziker fredda - non mi piace il genere tv di Barbara d'Urso" (video) : Paola Perego sta per tornare in tv per la nuova edizione di Superbrain in prima serata su Rai 1 ma prima di rivederla sui nostri schermi (come abbiamo avuto modo di raccontarvi su TvBlog) è stata ospitata nella versione Albanese del Dance with me sull'emittente TvKLAN, talent show in cui ritroviamo una vecchia conoscenza come Kledi Kadiu nel ruolo di giudice.La conduttrice fa il suo maestoso ingresso in studio come una vera star accolta ...

Pomeriggio 5 non va in onda - le ragioni del lungo stop imposto a Barbara D'Urso : Niente Pomeriggio 5 da lunedì 17 dicembre. Vacanze di Natale lunghissime per Barbara D'Urso : il programma infatti è già in ferie. Sospensione per permettere alla rete ammiraglia di trasmettere i film ...

Alfonso Signorini su Barbara D’Urso non mi piace quel genere di tv : L’opinonista e direttore Alfonso Signorini sarà ospite di” Belve”, il programma di interviste condotto dalla giornalista Francesca Fagnani e in onda sul Nove di Discovery Italia. Signorini ha voluto intervenire per dire la sua in merito alla televisione italiana svelando una cosa che non gradisce dei programmi trasmessi oggi. Francesca Fagnani chiede al direttore “Quando le dicono che fa programmi trash, lei ne va orgoglioso o no?” ...

Alfonso Signorini spara a zero su Barbara D’Urso : Alfonso Signorini sarà ospite di” Belve”, il programma di interviste condotto dalla giornalista Francesca Fagnani e in onda sul Nove di Discovery Italia. Signorini ha voluto intervenire per dire la sua in merito alla televisione italiana svelando una cosa che non gradisce dei programmi trasmessi oggi. Francesca Fagnani chiede al direttore “Quando le dicono che fa programmi trash, lei ne va orgoglioso o no?” Signorini senza peli sulla lingua ...

Barbara d’Urso non ringrazia più il pubblico per gli ascolti : Barbara d’Urso non ringrazia sui social per gli ascolti di Domenica Live Lunedì un po’ anomalo quello di oggi, 17 dicembre 2018, per Barbara d’Urso! L’instancabile conduttrice di Canale 5, infatti, forse per la prima volta, non ha ringraziato il suo fedelissimo pubblico sui social per gli ascolti di Domenica Live, ieri andata in onda in formato ridotto e in versione Rewind, ossia con ‘Il meglio di…’, ...

Canale 5 va in vacanza : Barbara D'Urso e Maria De Filippi tornano tra il 7 e il 12 gennaio : Le vacanze di Natale sono iniziate: quasi tutti i programmi di Canale 5, infatti, hanno già salutato il pubblico, dando appuntamento ai primi giorni del 2019. Mentre Mediaset propone repliche di alcuni format o le registrazioni di altri ancora in onda (tipo Uomini e Donne e Verissimo), sul web circolano le date in cui torneranno sul piccolo schermo le trasmissioni più amate: lunedì 7 gennaio toccherà a Mattino 5 e Pomeriggio 5, sabato 12 ad ...

Pomeriggio 5 sospeso dal palinsesto Mediaset : ecco quando ritorna in onda Barbara D'Urso : In occasione delle festività natalizie, la seguitissima trasmissione di Canale 5 si prende una pausa.