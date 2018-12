Migranti | Open Arms salva 300 persone | “Malta nega approvvigionamento” ma Salvini | “I

Migranti - Open Arms salva 200 persone : “Malta nega approvvigionamento” ma Salvini : “I porti italiani sono chiusi” : Diventa di nuovo incandescente il fronte Migranti. Ed è di nuovo il ministro dell’Interno Matteo Salvini a scendere in battaglia contro le ong. In particolare con la nave Open Arms, che batte bandiera spagnola, che ha raccolto 200 immigrati. I volontari hanno chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta – che ha permesso lo sbarco di una donna e del suo neonato – ha detto di no. “La mia risposta è chiara: ...

Migranti - Diego Bianchi (Zoro) : “Solidarietà criminalizzata da oltre un anno”. Open Arms : “Siamo lasciati soli” : Nel giorno in cui Open Arms organizza a Roma la manifestazione Materiale Resistente, una delle sue navi nel giro di poche ore localizza e salva i Migranti di tre diversi gommoni. In tutto, 307 persone, tra cui un neonato di due giorni, nato sulle spiagge libiche. Durante l’incontro promosso dalla Ong fondata da Oscar Camps, hanno preso la parola simpatizzanti, sostenitori e volontari. “Ormai da oltre un anno e mezzo si assiste alla ...

Migranti - altri guai per l'ong "Open arms" Per i pm c'è "violenza contro il governo" : Non solo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che è l'accusa già più volte contestata alle associazioni di volontari che soccorrono Migranti in mare. Ai responsabili di Open Arms la Procura di Ragusa contesta, a chiusura delle indagini sui "salvataggi" effettuati nel marzo 2018, anche l'accusa di violenza privata ai danni del governo italiano, ed in particolare del ministero degli Interni. Rifiutando di seguire le indicazioni che ...

Migranti - pm Ragusa chiude indagini su Open Arms : contestata anche la violenza privata con Viminale parte lesa : La Procura di Ragusa ha emesso un avviso di conclusione indagini sullo sbarco, il 15 marzo scorso, di 216 Migranti a Pozzallo nei confronti del comandante della nave Proactiva Open Arms, Marc Reig Creus, di 42 anni, e della capo missione Ana Isabel Montes Mier, di 31 anni. I reati ipotizzati sono violenza privata e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La Procura di Ragusa ha individuato come parte lesa il ministero dell’Interno. La ...

Migranti spediti sull'isola deserta Il 'piano irregolari' di Copenaghen : Il governo danese imita l'Australia. C'è un piano per spedire i Migranti irregolari sulla remota isola deserta di Lindholm, come accade a Nauru. A spingere per questa soluzione i nazionalisti di Dansk Folkeparti Segui su affaritaliani.it

Migranti - 120 in salvo dopo allarme della ong Mediterranea. Open Arms denuncia : ‘Libici hanno lasciato in mare 12 persone’ : Centoventi persone sono state salvate nella notte davanti alle coste della Libia dopo che la loro richiesta di aiuto è stata raccolta dalle nave delle ong italiana Mediterranea e Proactiva Open Arms, organizzazione tornata in mare nei giorni scorsi insieme alla tedesca Sea Watch. Ma si apre un nuovo caso sulla condotta della Guardia costiera libica addestrata dall’Italia. L’organizzazione spagnola guidata da Oscar Camps denuncia: ...