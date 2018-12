Fico | Istituzioni ci sono e sono forti

L’intelligenza artificiale al servizio di forze dell’ordine e istituzioni per combattere il trafFico di esseri umani : La lotta contro il traffico di esseri umani si può e si deve combattere anche con la tecnologia. Per questo il colosso dell’informatica IBM si è unito a istituzioni e aziende internazionali come Stop The Traffik (STT), Western Union, Barclays, Lloyd’s Banking Group, Liberty Global, Europol e University College London. L’obiettivo è creare un centro di dati unico a livello internazionale (TAHub, acronimo di Traffik Analysis Hub) che ...