Spunta ipotesi Tari in bolletta

Turiste uccise - Spunta l'ipotesi terrorismo Sul web c'è il video della decapitazione : Le due studentesse sono state violentate e poi sgozzate, nella piana di Imlil, da cui partono i trekking per il turismo d'alta quota

Pensioni - Spunta una nuova ipotesi (e non è una buona notizia) : Secondo Il Sole 24 ore, la rivalutazione piena delle Pensioni potrebbe riguardare solo i trattamenti fino a 1530 euro lordi

Ecotassa - Spunta l'ipotesi di rincari per "Suv e auto di lusso" : A seguito del vertice di domenica, il governo avrebbe trovato un compromesso per l'attuazione dell'Ecotassa. Secondo la nuova proposta, i rincari non saranno unicamente legati alla classe di emissioni dei veicoli, ma scatteranno sulle automobili "di lusso e sulle sport utility". Resta tuttavia da vedere cosa il governo intenda per Suv e da stabilire quali saranno i criteri per definire i modelli che rientreranno nella categoria ...

Ecotassa - Spunta l'ipotesi di rincari "per Suv e auto di lusso" : A seguito del vertice di domenica, il governo avrebbe trovato un compromesso per l'attuazione dell'Ecotassa. Secondo la nuova proposta, i rincari non saranno unicamente legati alla classe di emissioni dei veicoli, ma scatteranno sulle automobili "di lusso e sulle sport utility". Resta tuttavia da vedere cosa il governo intenda per Suv e da stabilire quali saranno i criteri per definire i modelli che rientreranno nella categoria ...

Primarie Pd - il ritorno di D’Alema per Zingaretti : “Congresso insieme”. E Spunta l’ipotesi lista unica alle Europee : L’impegno per Nicola Zingaretti alle Primarie del Pd. E poi un listone unico di Progressisti. È uno scenario che provoca subito reazioni tra i dem quello evocato da Massimo D’Alema. Dopo mesi di silenzio, l’ex presidente del consiglio è tornato. E ha scelto il ventesimo anniversario di Italianeuropei, la fondazione che anima per intervenire sui destini del suo ex partito. Nessuna citazione diretta, né del Pd e neanche di Matteo ...

Entrate in calo - Spunta l'ipotesi prepensionamenti in Vaticano : Il cardinale Marx ha proposto l'elaborazione di multi-year budgets, bilanci pluriennali, affinchè il Consiglio per l'Economia possa formulare delle proiezioni a 5 e a 10 anni per dare una idea più ...

I conti non tornano - Spunta l'ipotesi prepensionamenti : Il cardinale Marx ha proposto l'elaborazione di multi-year budgets, bilanci pluriennali, affinchè il Consiglio per l'Economia possa formulare delle proiezioni a 5 e a 10 anni per dare una idea più ...

In Vaticano Spunta l'ipotesi di prepensionare i dipendenti : Città del Vaticano, 12 dic., askanews, - spunta la 'possibilità' di prepensionamenti per i dipendenti in Vaticano nel quadro di una riforma che tenga sotto controllo i costi del personale. Confermata ...

I conti non tornano in Vaticano - Spunta l'ipotesi prepensionamenti : Il cardinale Marx ha proposto l'elaborazione di multi-year budgets , bilanci pluriennali, affinchè il Consiglio per l'Economia possa formulare delle proiezioni a 5 e a 10 anni per dare una idea più ...

Ancona - strage in discoteca : 15enne fermato per droga - Spunta l'ipotesi furto collanina : strage alla discoteca 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo: dopo tre giorni dai tragici fatti, non c'è alcuna certezza su cosa sia accaduto. E' stato fermato un 15enne della provincia di Ancona per aver spruzzato nella notte del 7 dicembre spray al peperoncino che avrebbe provocato il panico, la fuga scomposta di una massa di presenti e la morte di sei persone, cinque ragazzini e una mamma. Il minore è stato fermato per droga, ma la circostanza non ...

Tragedia in discoteca - tre fermati per droga : Spunta l'ipotesi di una banda dedita alle rapine : Fermate anche altre due persone, sempre con l'accusa di possesso di droga, ma non è escluso che possa cambiare nelle prossime ore. l'ipotesi che sta prendendo piede tra chi indaga è che alla Locanda ...

Mediaset - il calo degli ascolti segna la crisi di Canale 5 in prima serata : per salvare la situazione Spunta l’ipotesi Uomini e Donne : Il ritorno di Chi vuol essere milionario? in prime time su Canale 5, a febbraio lo sbarco in prima serata di Uomini e Donne, l’ipotesi promozione (rimozione?) per Domenica Live: la rete ammiraglia del Biscione prova a superare il momento di crisi che vive da qualche mese affidandosi a titoli di punta del daytime. Con una nota a margine: l’attesa di risultati positivi risparmiando e non poco sui costi. Il quiz condotto da Gerry ...

Manovra - Spunta ipotesi pagamento premi risultato dei lavoratori pubblici in Btp italiani : Fonti parlamentari hanno rivelato ieri all'Ansa che il M5S starebbe lavorando a questa soluzione in vista dell'arrivo della legge di bilancio al Senato. Ma il viceministro Laura Castelli smentisce: "Non stiamo lavorando all'ipotesi di pagare i premi di risultato ai dipendenti pubblici in Bpt".Continua a leggere

Fiducia sulla manovra. Spunta l'ipotesi premi agli statali in Btp : In giornata, poi, si accende la polemica: da una parte la sottosegretaria M5S all'Economia, Laura Castelli, che sottolinea: «La volontà del governo è quella di tenere» l'eco-tassa, «sta nel contratto ...