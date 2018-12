Fondi all' editoria | Salvini attacca Avvenire | Lega e Chiesa si sopportano sempre meno

F1 - Lewis Hamilton si scusa con la città di Stevenage : il britannico si era riferito alla città natale con il termine “bassiFondi” : Lewis Hamilton è incappato in una “uscita di pista”, se ci concedete la metafora. Il campione del mondo di Formula Uno con la Mercedes ha attirato l’attenzione con alcune considerazioni riguardanti Stevenage, sua città natale, definendola con il termine “bassifondi” mentre si trovava sul palco del BBC Sports Awards: “Per noi tutti è un sogno fare qualcosa di diverso ed uscire dai bassifondi“, ...

Fondi Europei per l'Italia : 1 - 5 miliardi di euro non spesi rischiano di tornare all'Ue : In tempi di difficoltà economiche e finanziarie, con l' Ue che analizza fino all'ultimo centesimo i conti della manovra del nostro Paese , pensare di perdere parte dei Fondi comunitari destinati all'...

Sisma - stanziati i Fondi per quattro scuole di Biancavilla. Sui meriti è lite Lagalla-Cancelleri : L'assessore, riferendosi a Cancelleri, ha parlato di 'sfacciataggine politica'. Ovviamente Cancelleri non ha esitato a commentare. E cosi, di rientro da Napoli, dall'aeroporto stesso registra un ...

Babbo Natale bussa alla porta e chiede Fondi per la parrocchia - ma è una truffa : Venti 20 arresti e 14 denunce: e pure Babbo Natale finisce nei guai. E' il bilancio delle ultime 48 ore del piano di sorveglianza e controlli straordinari che i carabinieri del Comando provinciale di ...

Terremoto alle Eolie a grande proFondità - ancora allerta in Sicilia : Un Terremoto è stato registrato alle 13.34 alle isole Eolie . La magnitudo registrata dall'Ingv è stata di 2.9, ma la grandissima profondità dell'evento , 253 chilometri, ha fatto sì che la scossa sia ...

Ferita e intrappolata a 100 metri di proFondità : speleologa salvata dall'Abisso dopo 12 ore : Il Corpo nazionale soccorso alpino è dovuto intervenire per trarre in salvo una 42enne, rimasta Ferita dentro l'Abisso del...

Galleria MATERIALI ACQUISTATATI CON Fondi COMUNALI E BUTTATI DA ANNI NEL CORTILE DEGLI UFFICI : Altro che cialtroneria politica, sembra di assistere alla leggenda del Re Mida al contrario " concludono i consiglieri dove tutto quello che si tocca di certo non diventa oro. © RIPRODUZIONE ...

Repubblica Ceca - l’Ue sospende i Fondi all’azienda del premier Babiš : “Conflitto di interessi - restituisca quelli ricevuti” : E’ il primo ministro, ma è stato il fondatore e ha ancora voce in capitolo sui bilanci del gigante ceco dell’agroalimentare che da anni prende fondi europei per l’agricoltura: 84 milioni nel solo 2017. Lui, Andrej Babiš, capo del governo della Repubblica Ceca, nega ma ora il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione di “sospendere tutti i finanziamenti dell’Ue destinati al gruppo Agrofert fino al completamento ...

Asili nido gratis : servono 23 milioni Caccia ai Fondi dall'Europa o il piano salta : Perché la misura dei Nidi gratis, che prevede l'azzeramento della retta a carico delle famiglie con un reddito inferiore ai 20 mila euro, resti in vigore anche per l'anno scolastico 2019-2020 servono ...

Australia : 200 specie di corallo trovate nelle proFondità della Grande Barriera Corallina : Una ricerca pubblicata su “Proceedings of the Royal Society B” ha studiato l’area della Grande Barriera Corallina Australiana, scoprendo quasi 200 specie di corallo nelle regioni più profonde, rispetto alle circa 30 specie precedentemente registrate. Paul Muir del Museum of Tropical Queensland ha spiegato che l’ultimo censimento rappresentava circa la metà delle specie coralline della regione e suggeriva ...

Fondi Lega - M5S all'attacco su Centemero : 'Salvini non minimizzi - ora chiarimenti' : Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato, intervengono sul caso dei Fondi Lega : 'Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci ...

Bonafede : Fondi Lega?E' alleato compatto : 18.26 "Il tema della trasparenza dei finanziamenti ai partiti è una battaglia del Movimento cinque stelle da sempre, ma nella Lega abbiamo trovato un alleato compatto per il programma anticorruzione". Così il ministro della Giustizia, Bonafede, risponde alle domande dei cronisti sull'inchiesta dei pm di Bergamo sui fondi della Lega. Bonafede aggiunge che non "commenterà mai fatti su cui ci sono inchieste in corso" ribadendo "massima fiducia ...

Fondi Lega - il M5S all'attacco "Salvini non minimizzi il caso" : "Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci auguriamo che Salvini non minimizzi la vicenda". Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo del Movimento 5 Stelle alla... Segui su affaritaliani.it