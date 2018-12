Scuola | 3 studenti su 4 chiedono di studiare educazione finanziaria | lo dimostra uno

Scuola - UDU : ‘Altro che mammoni - Eurostudent rivela il grande impegno degli studenti italiani’ : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa inviatoci da UDU (Unione degli Universitari) in merito ai dati emersi dal rapporto Eurostat, riguardante i giovani italiani dai 18 ai 34 anni. UDU – Ieri agenzie di stampa e giornali nazionali hanno rilanciato un dato emerso dal rapporto Eurostat, per il quale i giovani italiani tra 18 e 34 anni vanno a vivere in autonomia in ritardo rispetto alla media europea. Subito siamo stati tutti ...

Amianto nelle mattonelle del pavimento : trasferiti gli studenti di una Scuola di Firenze : Gli studenti dell'istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino sono stati trasferiti: circa due mesi fa venne infatti rilevata la presenza di Amianto tra le mattonelle del pavimento.Continua a leggere

Bari - video sull'aborto mostrato a Scuola : studenti traumatizzati : In una delle prime classi del liceo Polo Liceale G. Galilei - M. Curie di Monopoli , in provincia di Bari, è stata invitata l' associazione ' Movimento per la vita ' per parlare ai ragazzi del ...

Scuola - Poggibonsi premia gli studenti superbravi dell'Istituto Comprensivo 1 : ... autori del volume "Poggibonsi - Dalla fondazione di Poggiobonizio al '700 Storia, letteratura, cronaca, aneddoti, curiosità". Durante la presentazione del libro, è emerso come Poggibonsi abbia fin ...

Scuola - meno compiti per le vacanze di Natale. Il ministro Bussetti : «Gli studenti devono riposarsi» : Una notizia che farà felici tantissimi studenti in Italia: meno compiti per le vacanze di Natale. Ad annunciare la circolare che arriverà nei prossimi giorni è il...

Spray al peperoncino in una Scuola superiore di Pavia : 30 gli studenti soccorsi : Diverse ambulanze del 118 sono intervenute in una scuola superiore di Pavia dopo l’utilizzo di qualcuno di uno Spray al peperoncino. A renderlo noto è stata l’Areu, Azienda regionale emergenza-urgenza. Le ambulanze sono state inviate in un Istituto tecnico in via Verdi. Al momento, secondo quanto si è appreso, gli operatori stanno soccorrendo due 15enni, mentre sono trenta i codici verdi in fase di destinazione ospedaliera, che in ...

