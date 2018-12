Microchip sottocutaneo per diminuire l’appetito e combattere l’obesità | la ricerca va

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) In futuro l’obesità si potràcon un. Una tecnica decisamente meno invasiva rispetto a quelle chirurgiche adottate oggi. Il dispositivo è stato messo a punto dall’Università di Wisconsin-Madison e sarebbe in grado di attenuare gli attacchi di fame e così aiutare a dimagrire. Tutto ovviamente sotto controllo medico.Per il momento la sperimentazione è stata fatta soltanto sui ratti, ma con esiti entusiasmanti: gli animali sono infatti arrivati a perdere fino al 40% del proprio peso.Il chip misura meno di 1 x 1 cm‎ ed è quindi sicuro e impiantabile tramite procedure cosiddette “micro invasive”. Il suo funzionamento è semplice e non prevede la presenza di batterie per il funzionamento. Il chip infatti si alimenta ricavando impulsi elettrici dai naturali movimenti di digestione dello stomaco. Una parte dell’energia è poi ...