Google elimina valutazioni e recensioni dal Play Store per spam

Google Plus : ecco perché devi eliminare subito il tuo account : Scoperta una seconda perdita di dati da Google Plus e Google decide di anticiparne la chiusura. L’accesso all’API si spegnerà ancora prima, entro i prossimi 90 giorni. La nuova vulnerabilità ha colpito 52,5 milioni di [...] L'articolo Google Plus: ecco perché devi eliminare subito il tuo account è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Google Play Store : grazie a Sophos 22 App malware eliminate : Sono ben 22 le applicazioni Android rimosse dal Play Store perché contenenti un malware che riduceva la durata della batteria e consumava dati. Sono più di due milioni gli utenti che hanno scaricate queste App. Ancora una volta sono ricercatori esterni che scovano le app malevole e le segnalano a Google che non sembra essere interessata a ciò che è presente sul suo Store. Ancora una pessima figura per Google che in questi giorni ne sta ...

Google Search - ora è più facile eliminare le proprie ricerche passate : ecco come fare : La nuova sezione “I tuoi dati di ricerca”, accessibile direttamente dalla pagina principale senza troppi labirinti, consente di eliminare dai server di Big G le informazioni relative alle parole ricercate e ai link visitati