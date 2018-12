Xbox | la prossima generazione avrà due modelli

"Anaconda" potrebbe essere il nome in codice del kit di sviluppo della prossima Xbox : Microsoft è attualmente impegnata nella produzione della sua console next-gen che è stata già denominata con il nome in codice Xbox Scarlett e, a quanto pare, il lavoro sulla nuova console sembra essere più avanti di quello che potremmo aspettarci.Infatti, come riporta Gamepur, il nome in codice del kit di sviluppo sarebbe stato già individuato e sembra suggerire la possibilità che i kit siano stati spediti al team che lavorerà sulla ...

Microsoft è alla ricerca di personale da impiegare sulla prossima Xbox : A quanto pare Sony non è la sola compagnia ad assumere personale da impiegare sulla prossima generazione di console. Sul sito ufficiale di Microsoft sono comparsi alcuni annunci di lavoro che affermano in modo esplicito che l'azienda sta cercando di assumere persone per lavorare con loro su vari aspetti dell'hardware di "Xbox Scarlett".Nello specifico, come riporta Gamingbolt, gli annunci di lavoro riguardano un "Sr. Electrical Engineer Xbox", ...

Batman : Arkham Collection in arrivo la prossima settimana - miglioramenti per Xbox One X? : Come riporta Trueachievements, sembra che Warner Bros. stia preparando un pacchetto comprensivo di una delle loro più grandi IP, sentiamo infatti parlare di una nuova Batman: Arkham Trilogy.La raccolta includerà i Batman: Arkham Asylum e Batman: Arkham City precedentemente rimasterizzati, così come il finale della serie Batman: Arkham Knight, così come tutti i contenuti post lancio di tutti e tre i giochi, naturalmente.La prova di questa manovra ...

La Xbox 2019 sarà senza lettore ottico? Le indiscrezioni sulla prossima console di Microsoft : Gli appassionati di giochi rizzino le antenne, perché circolano indiscrezioni su quella che potrebbe essere la prossima console di casa Microsoft. Ci riferiamo a un modello senza nome che si dovrebbe aggiungere alla famiglia Microsoft, e caratterizzato dall’assenza del lettore ottico. Avete letto bene: una Xbox che mette fine – almeno per quello che la riguarda – ai giochi venduti su supporto fisico. I titoli si scaricheranno ...

Phil Spencer è "molto eccitato" per la prossima Xbox : Microsoft ha già confermato che sta creando più nuove console Xbox. Mentre le specifiche non sono confermate in questa fase, il boss di Xbox, Phil Spencer, ha ora parlato del più ampio impegno di Microsoft nel creare nuove macchine e perché desidera una maggiore interconnessione tra i dispositivi.Come riporta Gamespot, Spencer ha detto a LevelUp di sentirsi "molto eccitato" sui piani di Microsoft per nuove console, sottolineando che le console ...

Fortnite giocabile con mouse su Xbox One dalla prossima settimana? : Ci sono giochi che non conoscono limiti ne barriere di sorta, e tra questi Fortnite va annoverato senza ombra di dubbio di diritto. Il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games ha letteralmente dominato la scena videoludica nel corso dell'ultimo anno, e chiaramente non ha alcuna intenzione di cedere il passo ai propri concorrenti. Numerosi sono i prodotti che stanno provando a emularne la formula vincente (Call of Duty Black Ops 4 con la ...