Vaccini | primo siero portato da un drone a un bimbo in un’isola di Vanuatu

(Di martedì 18 dicembre 2018)vaccino al mondoda una un bambino in un’isola del Pacifico. L’Unicef ha annunciato che Joy Nowai, undi un mese, è diventato ilpiccolo al mondo a cui è stato consegnato un vaccino da unin un’isola remota a, paese nel Pacifico del Sud.Ilha percorso circa 40 chilometri di un aspro terreno montagnoso, da Dillon’s Bay, nella zona a ovest dell’isola, fino a quella orientale nella remota Cook’s Bay, dove 13 bambini e 5 donne in stato di gravidanza sono state vaccinate da Miriam Nampil, un’infermiera abilitata. Cook’s Bay, una piccola comunità che non ha un centro medico o elettricità, è accessibile soltanto a piedi o con piccole barche locali.“Il piccolo volo deldi oggi è un grande salto per la salute globale”, ha dichiarato Henrietta H. Fore, direttore generale ...