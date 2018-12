Manovra | a Bruxelles la nuova bozza di Bilancio

Manovra - dalle pensioni alla tassa sulle auto Cosa cambia dopo il negoziato con Bruxelles : Le due misure bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100, costeranno 4 miliardi di euro in meno. Ancora da sciogliere il nodo delle imposte sui veicoli più inquinanti per finanziare gli incentivi per quelli a bassa emissione

Boschi attacca il Governo : 'Prima Manovra imposta da Bruxelles e dall'Europa matrigna' : Il Pd ha vissuto un 2018 molto particolare, contrassegnato dalla debacle elettorale e dalla necessità di trovare una nuova strada per riacquisire consenso. A ciò si aggiunge la necessità di fare un'opposizione che possa, in qualche modo, arginare quello che è stato un successo assoluto di Lega e Movimento Cinque Stelle alle ultime elezioni. Ed è proprio in quest'ottica che si inquadrano gli ultimi interventi su Twitter di Maria Elena Boschi che ...

Manovra - nuovo schema torna a Bruxelles : 'esito ancora incerto' : Il vice ministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, ha poi confermato i tagli alle risorse per Reddito di cittadinanza e Quota 100: due miliardi in meno per ciascuna delle due misure: "Questo sul ...

Manovra - inviato nuovo schema a Bruxelles con deficit al 2 - 04% : Domani intanto il provvedimento torna al Senato - Dopo il lungo vertice serale di ieri conclusosi con un faticoso accordo tra i due alleati di governo, oggi il ministero dell'Economia ha inviato alla ...

Manovra : Ue - dialogo continua con Italia. Schema a Bruxelles con deficit al 2 - 04 : Lo ha detto il viceministro dell'economia, Massimo Garavaglia, al termine della riunione dei capigruppo in Commissione bilancio di Palazzo Madama. "Ci auguriamo di essere pronti per domani - ha ...

Manovra - intesa nel governo. Ora si aspetta la risposta di Bruxelles : Dopo il vertice di ieri sera a palazzo Chigi e le ultime modifiche concordate sulla Manovra, il governo spera di poter evitare la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Continua in ...

Manovra - arrivano le coperture per il 2 - 04% ecco i dettagli della Manovra. Ora parola a Bruxelles : Manovra i 3 miliardi che mancavano, assicurano fonti di Palazzo Chigi sono state trovate, pronti per il 2,04% “In questo momento è fondamentale la trattativa che Conte e Tria stanno portando avanti con l’Unione Europea che ci consentirà anche di evitare la procedura di infrazione – ha detto Luigi Di Maiosul blog delle Stelle -. Insomma, sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte. E’ il ...

Manovra - Salvini : 'Per Bruxelles siamo il governo dell'imprevisto ma non caleremo le braghe' : "Tutti gli impegni che abbiamo preso con gli italiani per una politica migliore che costa meno diventeranno realtà", ha concluso.

Bruxelles monitora Roma. Attende una Manovra con 3 - 5 miliardi di tagli : Il negoziato con l'Europa dovrà concludersi domani, per evitare la procedura d'infrazione e permettere così al governo di presentare martedì in Senato il maxiemendamento con le correzioni alla legge ...

Manovra scritta a Bruxelles E Conte supplica la Merkel : Lo dimostra il fatto che il ministro dell'economia, Giovanni Tria, abbia trascorso tutto il giorno a cercare di smussare gli angoli sottoponendosi alla quotidiana 'tortura' dei commissari economici ...

Manovra - Conte : «L’Italia non è venuta a Bruxelles con il cappello in mano» : Il premier dopo il consiglio: “Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli, si discute anche a notte inoltrata”

Manovra - Tria : io rientro in Italia - a Bruxelles staff Tesoro : Bruxelles, 14 dic., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, contrariamente a quanto annunciato ieri, ha lasciato Bruxelles oggi pomeriggio insieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Lo ha spiegato lo stesso Tria ai ...

Manovra - Conte : 'L'Italia non è venuta a Bruxelles con il cappello in mano' : In conferenza c'era anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria , che in serata farà rientro a Roma: 'Restano i tecnici, resta il mio staff, con cui resto sempre in contatto', ha spiegato lo stesso ...

