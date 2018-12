Suda 51 | No More Heroes 3 sarà come The Avengers

eurogamer

(Di domenica 16 dicembre 2018) Suda 51, l'eccentrico sviluppatore del franchise No More Heroes, ha già iniziato a lavorare su una bozza preliminare di No More Heroes 3, e anche se per il momento non è del tutto chiaro se il gioco si farà o meno, lo sviluppatore condivide alcune idee su dove potrebbe andare a parare il nuovo sequel. Come riporta Gamingbolt, il designer giapponese ha paragonato la sua attuale visione a The Avengers: "In No More Heroes 3 Travis combatterà gli avversari più forti di sempre. Sarà sanguinoso, saranno battaglie intense tra assassini. Assomiglierà a The Avengers, con villain che saranno a livello di Thanos". Queste le parole di Suda 51 in occasione di un'intervista con Fandom. Secondo lo sviluppatore, inoltre, il lancio di Travis Strikes Again: No More Heroes sarà un'opportunità di crescita per Travis, così da migliorare le sue abilità e diventare più forte.