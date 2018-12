Salva la speleologa caduta a 100 metri di profondità

Palermo - Salva e in buone condizioni la speleologa bloccata in una grotta : E' salva e in buone condizioni la speleologa di 42 anni rimasta bloccata da sabato pomeriggio all'interno dell'Abisso del Vento, la grotta nel territorio di Isnello, nel Palermitano, a cento metri di ...

Palermo - Salva la speleologa bloccata in una grotta : soccorritori al lavoro per 12 ore : È stata riportata in superficie la speleologa di 42 anni rimasta ferita sabato pomeriggio dentro l'Abisso del Vento, a cento metri di profondità, nelle Madonie (Palermo). I soccorritori hanno lavorato tutta la notte in un ambiente angusto con una temperatura inferiore ai 10 gradi e umidità oltre l'80%.Continua a leggere

Salvata speleologa ferita nella grotta : sta bene : E’ stata appena riportata in superficie la speleologa di 42 anni rimasta ferita ieri pomeriggio dentro l’Abisso del Vento, a cento metri di profondità. La donna, dicono i soccorritori, sta bene. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte in un ambiente angusto, con strettoie, pozzi e con una temperatura inferiore ai 10 gradi e umidità oltre l’80%. La grotta si trova alle pendici di Cozzo Balatelli, sulle Madonie, e ha uno ...

