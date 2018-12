Italia-Ue | ore decisive

«Antonio come mia figlia - stessa età - stesso orrore» - la mamma di Valeria Solesin dopo la morte del giornalista Italiano : «Antonio come mia figlia, stessa età, stesso orrore. Vorrei conoscere i genitori del killer». Così al Corriere della Sera Luciana Milani, madre di Valeria Solesin. Antonio...

«Antonio come mia figlia - stessa età - stesso orrore» - la mamma di Valeria Solesin dopo la morte del giornalista Italiano : Antonio Megalizzi era a Strasburgo per seguire l'Assemblea plenaria dell'Europarlamento come giornalista di Europhonica, una web radio legata al mondo universitario. dopo la laurea a Verona, aveva ...

EFA - 4 premi all'Italia : Marcello Fonte è il Miglior Attore d'Europa 2018 : Marcello Fonte è il Miglior Attore europeo del 2018. Dopo la Palma a Cannes , il protagonista di Dogman riceve questo ulteriore riconoscimento agli EFA, gli Oscar europei, assegnati a Siviglia. Con il ...

Chiara Danese/ Le cene di Arcore - Berlusconi e il movimento #Metoo : 'Ecco cosa ne penso' - Italia Si - : Chiara Danese è una delle ospiti del nuovo appuntamento di Italia Si, il talk show del sabato pomeriggio di Rai1 condotto da Marco Liorni

Morto Giuseppe Lippi - re della fantascienza Italiana : fu direttore di Urania : ... curatore per 28 anni della collana mondadoriana 'Urania' -ricorda l'amico Fabio Pagan, giornalista scientifico e tra i fondatori del master in scienza del Sissa di Trieste-, ha lasciato un'impronta ...

Morto Giuseppe Lippi - re della fantascienza Italiana : fu direttore di Urania : ... curatore per 28 anni della collana mondadoriana 'Urania' -ricorda l'amico Fabio Pagan, giornalista scientifico e tra i fondatori del master in scienza del Sissa di Trieste-, ha lasciato un'impronta ...

Il dolore per la morte di Megalizzi - vittima Italiana del Strasburgo. Lunedì il rimpatrio : Il giornalista, 29 anni, è la quarta vittima del raid al mercatino di natale. Il killer lo aveva colpito alla nuca. Mattarella: 'Tragedia inaccettabile. Il reporter vittima dell'odio criminale e del ...

CHIARA DANESE/ Le cene di Arcore - Berlusconi e 'quella volta che mi sono fidata di Emilio Fede' - Italia Si - : CHIARA DANESE è una delle ospiti del nuovo appuntamento di Italia Si, il talk show del sabato pomeriggio di Rai1 condotto da Marco Liorni

Mario Draghi alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa : "Sono orgoglioso di essere Italiano" : "Sono orgoglioso di essere italiano". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, rivolgendosi agli studenti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove si trova per il conferimento di una laurea Honoris causa.Draghi ha invitato gli studenti ad avere coraggio, perché senza di esso "non si va da nessuna parte". L'incoraggiamento agli studenti è arrivato in risposta alle parole del rettore dell'Ateneo, Pierdomenico Perata, ...

New York - Tunisi e Barcellona : le 56 vittime Italiane del terrore : L'11 settembre 2001 sotto le macerie delle Torri Gemelle, a New York, c'erano anche dieci italiani. A leggere i nomi incisi sul memoriale di Ground Zero, però, sono molti di più quelli che lasciano ...

Migranti - manifestarono contro le ronde dell’estrema destra al confine Italia-Francia : condannati per favoreggiamento : “Fino a quando ci saranno frontiere militari, giuridiche o economiche che mettono a repentaglio la vita di persone costrette a emigrare in cerca di una vita migliore ci saranno ‘delinquenti solidali’ come noi che li sosterranno lungo il loro viaggio”. Così Benoît Ducos, 48 anni, falegname e volontario del soccorso alpino di Briançon, commenta la condanna per “favoreggiamento all’ingresso in territorio francese di persone senza documenti” di ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2019 : Frangipani - Piredda e Contarino-Pauletti vincono tra gli juniores : Al Palaghiaccio di Trento sono stati assegnati i primi titoli dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico al termine di una seconda giornata caratterizzata da un’interruzione per dei problemi tecnici in pista. Impegnati gli juniores, i seniores entreranno in scena solo nella giornata di oggi. MASCHILE (juniores) – Dominio totale di Gabriele Frangipani, 16enne della Young Goose Academy che si è imposto con 196.32 punti ...

Bake Off Italia - Stelle di Natale : Madalina è la migliore della prima puntata : Stasera è andato in onda il primo appuntamento di Bake Off Italia - Stelle di Natale, lo speciale realizzato dal noto cooking show dedicato al mondo della pasticceria e che vede protagonisti i vincitori delle prime sei edizioni del programma. Alla conduzione non c'è stata Benedetta Parodi, ma Katia Follesa, che già l’anno scorso ha presentato la versione Junior del programma; mentre nel ruolo di giudici abbiamo ritrovato Ernst Knam, Clelia ...

Intelligenza artificiale e data science : Lorenzo Rosasco si aggiudica un ERC consolidator grant e sceglie l’Italia : Il prof. Lorenzo Rosasco dell’Università di Genova – Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) si è aggiudicato uno dei finanziamenti del Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc consolidator) con il progetto “Efficient algorithms for sustainable machine learning”. Il progetto svilupperà nuovi algoritmi di machine learning per affrontare le sfide dell’Intelligenza artificiale e della data science, ...