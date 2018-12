Elisa su Sfera Ebbasta | ' Mi sono commossa ascoltandolo | mi piace la trap'

Blastingnews

: Elisa: 'Da piccola sono stata bullizzata'. E su Sfera Ebbasta: 'Lo seguo, mi piace' - infoitcultura : Elisa: 'Da piccola sono stata bullizzata'. E su Sfera Ebbasta: 'Lo seguo, mi piace' - elisa_bertoni : RT @stanzaselvaggia: La generazione over 40 che si lamenta dei testi di Sfera Ebbasta è la stessa che insulta chiunque e augura la morte al… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Nell'ambito di un'intervista concessa ieri ai microfoni della trasmissione di Radio Due 'I lunatici',ha parlato di diversi esponenti della scena rap italiana, ovvero Fabri Fibra, con il quale in passato ha anche collaborato, ma anche di, Ghali e Charlie Charles, svelando di aver realizzato tempo fa un brano prodotto da quest'ultimo, rimasto però nel cassetto.La cantante – che ha voluto anche manifestare la sua passione per XxxTentacion, che non ha esitato a definire come 'Il mio preferito' – ha parlato bene di tutti i rapper sopracitati, soprattutto a livello artistico, spiegando di essersi addiritturaascoltando 'Figli di Papà', una delle tante HIT di, pubblicata nell'album del 2016....