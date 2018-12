Caserta | uccide la mamma poi chiede aiuto ' Zio ho fatto uno sciocchezza' Donna trovata

FINANZIERE UCCIDE MOGLIE E COGNATA POI SI SUICIDA/ Ultime notizie Caserta - solo feriti i suoceri - IlSussidiario.net : UCCIDE la MOGLIE e la COGNATA poi tenta il suicidio. Ultime notizie, raptus di follia nel Casertano, protagonista in negativo un FINANZIERE

Uccide moglie e cognata - strage in famiglia nel Casertano : Questioni di separazione sono alla base della strage di una famiglia a Vairano Patenora, nell'alto Casertano. Il maresciallo della Finanza che ha ucciso la moglie e la cognata, nonché ferito gravemente il suocero e suocera portati ora a Caserta all'ospedale civile, ha scaricato 15 colpi con la pistola di ordinanza contro i suoi parenti. L'uomo si chiamava Marcello De Prata, la moglie Antonella Laurenza e lasciano due ...

