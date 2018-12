Bimba di 10 anni morta di tumore | lascia tutti i giochi ai bambini poveri

Ingerisce hashish - in coma Bimba di 3 anni : Palermo, 12 dic., AdnKronos, - Una bimba di tre anni è in coma al Buccheri La Ferla a Palermo dopo aver ingerito alcuni grammi di hashish. La piccola è stata trasportata dai genitori in ospedale in ...

Ingerisce hashish - in coma Bimba di 3 anni : Palermo, 12 dic. (AdnKronos) - Una bimba di tre anni è in coma al Buccheri La Ferla a Palermo dopo aver ingerito alcuni grammi di hashish. La piccola è stata trasportata dai genitori in ospedale in gravissime condizioni. Secondo il racconto della madre, la bambina mentre giocava vicino casa avrebbe

Matita nell'occhio - grave una Bimba di 7 anni : PIZZIGHETTONE - Una bimba di 7 anni inciampa, cade e si infila una Matita nell'occhio. E' la sintesi del drammatico episodio accaduto la mattina dell'11 dicembre 2018 a Pizzighettone. La bambina, con ...

Ingerisce hashish - in coma Bimba di 3 anni : Una bimba di tre anni è in coma al Buccheri La Ferla a Palermo dopo aver ingerito alcuni grammi di hashish . La piccola è stata trasportata dai genitori in ospedale in gravissime condizioni. Secondo ...

Bimba di 3 anni in coma dopo aver ingerito droga. Genitori : “L’ha trovata in strada” : La piccola è stata portata dalla madre al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo e ricoverata in condizioni gravissime. La donna ha riferito alla polizia, che indaga sul caso, che la bambina ha trovato la droga per caso mentre passeggiava in strada: si sarebbe trattato di un involucro con all'interno hashish.Continua a leggere

Usa - Bimba di 3 anni uccisa dallo zio : le ha tagliato la gola : Una vera e propria tragedia familiare si è consumata sabato scorso nel Kentucky, a Clinton County. Una bambina di soli 3 anni, Josephina Bulubenchi, è stata uccisa dallo zio trentatreenne, Emanuel Flutur. L'uomo, stando a quanto riportato in queste ore dalla stampa americana e dal quotidiano britannico "The Sun", avrebbe tagliato la gola alla piccola. Al momento, i motivi che hanno spinto Flutur ad assassinare brutalmente la nipote sono ancora ...

Casa invasa dal fumo - carabiniere salva una Bimba di due anni rimasta sola in casa : I genitori erano rimasti bloccati all'esterno dell'appartamento. Uno dei militari giunti sul posto si è arrampicato dal...

Eleonora - la donna vittima della tragedia di Ancona - lascia 4 figli. La sua Bimba di 11 anni si è salvata : lascia 4 figli, tra cui la ragazza undicenne che aveva accompagnato alla Lanterna di Corinaldo e che si è salvata, Eleonora Girolimini, una delle 6 vittime della tragedia avvenuta in occasione del concerto di Sfera Ebbasta. Figlia di un noto ristoratore della città e piuttosto conosciuta a Senigallia dove vive la famiglia. Il padre gestisce infatti un locale, noto soprattutto negli anni '80 sul lungomare.Mentre gli inquirenti ...

La Bimba di 2 anni che ha bisogno del sangue più raro al mondo per sopravvivere : Per la piccola Zainab Mughal, colpita da una grave malattia e bisognosa di trasfusioni, sono partite diverse campagne di raccolta sangue ma le persone compatibili col suo sono rarissime. Zainab Mughal è una bimba di appena due anni colpita da una grave malattia che la costringe a sottoporsi a pesanti cure mediche e che presto la obbligherà anche a sottoporsi a diverse sedute di trasfusione di sangue. Zainab però quel sangue non sa ...

Bimba di 4 anni salva la mamma chiamando il servizio d’emergenza : Una bambina di 4 anni ha salvato la mamma, colta da malore, chiamando i servizi d’emergenza: lo riporta la BBc online. Ad Askerswell, nel Dorset (Inghilterra), Kaitlyn Wright ha chiamato il 999 quando ha visto che la madre, Charlene, era in preda alle convulsioni. L’ambulanza è giunta immediatamente sul posto e la donna è stata salvata. La madre soffre da anni di convulsioni, e per questo tutti i suoi tre figli sono stati istruiti su ...

Bimba eroina a 4 anni - chiama i soccorsi e salva la mamma malata : “Correte - è grave” : Kaitlyn Wright di Askerswell, in Gran Bretagna, ha avuto la prontezza di chiamare il numero delle emergenze per far arrivare i soccorsi e salvare la madre, da tempo malata di fibromialgia, in preda ad un attacco di convulsioni: "Sono orgogliosa di lei".Continua a leggere

Maestre cancellano la strofa su Gesù per non offendere i musulmani - Bimba di 10 anni si ribella : «Su, brindiamo! Festeggiamo! Questo è il giorno di Gesù» ripete la strofa della canzoncina «Buon Natale in allegria» che ha rischiato di innescare un nuovo caso...

Galles - l'auto cadde nel fiume : Bimba di quasi 3 anni perse la vita - nessun colpevole : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nel marzo scorso in Galles, precisamente a Cardigan. Una bimba di quasi 3 anni infatti, Kiara Moore, fu lasciata da sola in auto dalla mamma, la quale era scesa per qualche minuto dalla vettura per prendere i soldi dal bancomat. Al suo ritorno però la vettura non era più sul posto. Immediatamente, allarmata, chiamò la Polizia, temendo un furto e sapendo che dentro ci fosse appunto la sua piccola ...

Margaux - la Bimba di 5 anni costretta a vivere in una 'bolla' salvata dalla ricerca europea : Una sfida che dimostra il potere scienza quando si fa rete'. Il caso di Margaux è uno dei più grandi successi figli degli investimenti europei in ricerca e innovazione. 'Senza innovazione e ricerca ...