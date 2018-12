Manovra | dopo incontro con Juncker | Conte propone alla Ue il calo deficit Pil al 2 | 04%

Manovra - Di Maio : “Cruciali prossime 48 ore. Francia? Dopo le promesse di Macron mi aspetto che l’Ue accenda un faro” : Dopo le parole del ministro Tria, secondo cui sarebbe preferibile una riduzione del deficit per evitare la procedura d’infrazione, è stato il vicepremier Di Maio a replicare: “Le prossime 24-48 ore nell’interlocuzione con l’Europa sono cruciali. Il tema non è il deficit: l’obiettivo è mantenere le promesse ed evitare la procedura di infrazione. I mercati sono preoccupati e anche dal governo c’è tutta ...

DIETRO LE QUINTE/ Conte e M5s saltano dopo la Manovra - IlSussidiario.net : La manovra ha bisogno di un mediatore e questo è Conte . Che da ieri non è l'unico premier in campo. Perché ora c'è anche Salvini. Lo scenario.

Manovra - Di Maio : “Far dimettere Tria? Smentisco categoricamente. Modifiche al contratto - si può fare dopo il 2019” : Luigi Di Maio getta acqua sul fuoco. “ Smentisco categoricamente qualsiasi voce sulla volontà di far dimettere il ministro Tria. Ho visto che veniva attribuita addirittura al Movimento 5 stelle. Giovanni Tria sta facendo un grande lavoro e squadra che vince non si cambia: deve restare al ministero dell’Economia”, ha detto il vicepremier ospite di Radio 24 parlando dei retroscena apparsi su diversi quotidiani che raccontano delle ...

Manovra - Coldiretti : “Arrivano i voucher salvaboschi dopo la strage” : Nella Manovra finanziaria arrivano i voucher salvaboschi per sostenere la ripresa dei territori devastati dal maltempo e dare un riconoscimento culturale, sociale ed economico a chi vive e lavora a difesa del paesaggio e dell’ambiente, nell’interesse dell’intera collettività. Ad annunciarlo è la Coldiretti dopo che alla Camera in sede di approvazione della legge di bilancio è stato positivamente inserito un emendamento che prevede una serie di ...

Giornata disabilità - Fontana : “Dopo di noi? Cercheremo di rifinanziare il taglio dei fondi fatto con l’ultima Manovra ” : “Dopo di noi? Cercheremo di rifinanziare il taglio dei fondi fatto con l’ultima manovra (circa 10 milioni di euro, ndr)“. Così il ministro per la Famiglia e le disabilità , Lorenzo Fontana , nel corso della conferenza stampa, insieme al premier Giuseppe Conte, per la Giornata mondiale della disabilità . In merito al “Dopo di Noi” (la legge fu approvata nella scorsa legislatura, ma non fu votata dal M5s, secondo cui ...

Roma-Bruxelles - trattativa ferma : lo stop dopo aver capito che alla Ue lo 0 - 2 non basta. Eventuali modifiche alla Manovra solo al Senato : Giuseppe Conte e Giovanni Tria sono partiti per il G20 di Buenos Aires lasciando a Roma una manovra immutata. Non c'è traccia di nuove carte. Il vertice pomeridiano a palazzo Chigi, prima della partenza, non ha prodotto ritocchi, a dispetto delle promesse di dialogo fatte con Bruxelles. Anzi, fonti ufficiali del governo dicono che di manovra non si è proprio parlato. E allora? La trattativa con l'Unione europea si è fermata ...