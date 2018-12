Ddl Anticorruzione | Fraccaro preannuncia la fiducia al Senato Contestazioni e urla delle

Ddl Anticorruzione - al via discussione in Senato. Troppe richieste di voto a scrutinio segreto - c’è l’ipotesi fiducia : E’ iniziato in Aula al Senato l’esame del disegno di legge Anticorruzione che, stando al calendario di Palazzo Madama, dovrebbe essere approvato entro il 13 dicembre. La maggioranza sta valutando di porre la fiducia sul provvedimento, in modo da avere tempo di dare il via libera prima dell’esame della Manovra: a cambiare i piani sono stati i ritardi della legge di Bilancio. Al momento infatti, sarebbero Troppe le richieste di ...

Il Ddl Anticorruzione va in aula al Senato - 250 emendamenti : Roma, 11 dic., askanews, - Approderà domani alle 9,30 in aula al Senato il ddl anticorruzione. Governo e maggioranza puntano a un iter rapidissimo. L'unica modifica prevista al provvedimento caro ai 5 ...

Anticorruzione - cancellato in commissione l’emendamento salva ladri : il Ddl in aula al Senato la prossima settimana : Via l’emendamento salva ladri approvato dalla Camera a scrutinio segreto. È stato approvato stanotte dalla commissione Giustizia di Palazzo Madama il ddl Anticorruzione che arriverà in aula la prossima settimana. Ieri dopo una lunga seduta durata oltre la mezzanotte, la commissione ha approvato un unico emendamento sul reato di peculato presentato dal capigruppo del M5s Stefano Patuanelli . Con questa modifica è stata eliminata la norma ...

Senato - in calendario Ddl Concretezza - poi Manovra. Dal 13 dicembre Anticorruzione. No alle informative di Conte : Il calendario di dicembre per Palazzo Madama, approvato oggi dai capigruppo, inizia con il ddl Concretezza che arriva in Aula giovedì 6 dicembre e si voterà, stando ai programmi della maggioranza, già mercoledì 12 dicembre. A seguire inizierà la discussione sulla Manovra, slittata appunto dal 6 al 10 dicembre: lunedì prossimo inizieranno i lavori delle commissioni e il provvedimento è previsto in Aula, come da calendario iniziale, per martedì ...

Anticorruzione - Camera approva Ddl con 288 Sì/ M5s esulta - Lega non applaude : polemica su Casaleggio Associati - IlSussidiario.net : Ddl Anticorruzione, la Camera approva con 288 voti favorevoli: tiene Governo Lega-M5s, stop sul peculato. Grillini vs Giorgetti, i rapporti restano tesi

Il Ddl Anticorruzione passa alla Camera con l'applauso del M5s e il silenzio della Lega. Ora il provvedimento passa al Senato : Ora il provvedimento torna al Senato dove sarà modificato l'emendamento sulla riforma del peculato sul quale la maggioranza è stata battuta. L'accordo tra gli alleati è quello di correggerlo, a costo ...

Anticorruzione - dal daspo per i corrotti allo stop alla prescrizione : cosa c’è nel Ddl approvato dalla Camera : C’è il tanto atteso daspo per i corrotti ma anche il contestatissimo agente sotto copertura. Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio ma anche una riforma per rendere più trasparente i finanziamenti ai partiti politici. Sono le principali novità del ddl Anticorruzione approvato alla Camera, che ora passa al Senato. Al suo interno anche quell’emendamento salva ladri che fa il gioco dei politici accusati di peculato: ...

Governo - approvato alla Camera il Ddl Anticorruzione : esulta M5s - Lega impassibile : Questa sera è stato approvato alla Camera il disegno di Legge ''spazzacorrotti''. La legge contro la corruzione voluta fortemente dal M5s e dal Ministro Bonafede ha compiuto il primo passo verso l'approvazione definitiva; ma i pericoli non finiscono qui....Continua a leggere

Ddl Anticorruzione - ok della Camera. La Lega non applaude : La Camera approva il ddl Anticorruzione: 288 voti a favore, 143 contrari e 12 astenuti per il disegno di legge sulla corruzione , prescrizione e trasparenza dei partiti. Il testo passa ora all'esame ...

Dalla Camera primo ok al Ddl Anticorruzione - passa al Senato : Roma, 22 nov., askanews, - L'aula della Camera ha approvato il disegno di legge sulla corruzione, la prescrizione e la trasparenza dei partiti. I sì sono stati 288, i no 143, 12 gli astenuti. Il testo ...

Bonafede : sì a Ddl Anticorruzione traguardo importante : Roma, 22 nov., askanews, - Il sì della Camera al ddl anti-corruzione è un 'traguardo molto importante per l'Italia', un 'messaggio bellissimo per i cittadini onesti'. Lo ha detto il ministro della ...

Anticorruzione : la Camera approva il Ddl con 288 sì. Il testo passa al Senato : I voti contrari sono stati 143, 12 gli astenuti. Ora il testo passa al Senato - La Camera ha apporvato il disegno di legge Anticorruzione con 288 voti a favore, 143 contrari e 12 astenuti. Hano votato ...

Anticorruzione - 288 sì a Ddl - va a Senato : ANSA, - ROMA, 22 NOV - Sì dell'Aula della Camera al ddl Anticorruzione. Il testo, approvato a Montecitorio con 288 voti a favore, 143 contrari, passa al Senato. 22 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali ...

Via libera della Camera al Ddl Anticorruzione : approvato con 288 sì - : Il testo passa ora al Senato. Esultano gli M5s. Al momento della votazione finale la Lega non ha applaudito