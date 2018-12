Herpes Simplex | sintomi | contagio | rimedi

dilei

Neonata di due settimane muore dopo aver contratto l'herpes: 'Contagiata con un bacio'

(Di martedì 11 dicembre 2018) Fastidioso, doloroso e spesso pericoloso, l’colpisce milioni di persone in tutto il mondo.Si tratta di un virus molto diffuso che possiede la capacità di adattarsi facilmente all’organismo in cui si trova e, dopo essere stato contratto, rimane per tutta la vita. Può restare per lunghi periodi latente, per poi comparire all’improvviso a causa della riattivazione del virus.La forma più diffusa diè quella di tipo 1 che colpisce principalmente le labbra e più raramente gli occhi e il naso. La forma di tipo 2 invece si manifesta nelle parti intime, si trasmette per via sessuale e presentamolto più gravi e fastidiosi. Come si manifesta? La presenza del virus, che rimane latente per un lungo periodo, è ben visibile dopo circa quattro giorni di incubazione.Trascorso questo lasso di tempo le persone colpite dall’...