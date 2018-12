Sesso 2 0 | ora si possono dare i voti a escort e gigolò

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) L’amore ai tempi dei bordelli. Andavi, consumavi, magari poi tornavi perché la Desolina era proprio brava. Se non c’era lei preferivi la Mary, che aveva le natiche più abbondanti ed era la più esperta nella fellatio. Lo raccontavi agli amici e stop. Evviva il passaparola. I tempi sono cambiati: lesono on line e basta un click. Non solo per prenotare la tua ora di piacere, ma per aggiungere le tue stelline per recensire la prestazione. Oggi sono molti i siti in cui la clientela ha la possibilità di commentare l’incontro, anche perla possibilità a coloro che vogliono scegliere di avere una idea precisa su chi andranno a palpare. Qualità personali, ambiente e informazioni personali sono i temi su cui il cliente mette i. Nel primo bisogna valutare bellezza, prestazioni, pulizia e simpatia. L’ambiente ha come termini di giudizio la raggiungibilità, ...