Il farmaco per prevenire l' emicrania costa un occhio della testa

Celiachia : un farmaco sperimentale allevia gli effetti dell’esposizione involontaria al glutine : Un nuovo farmaco sperimentale offre speranze di sollievo per i pazienti affetti da Celiachia che si espongono involontariamente al glutine nell’ambito della dieta “gluten-free”, attualmente unica opzione di trattamento della malattia. L’esposizione involontaria al glutine può essere frequente nei pazienti celiaci e innesca sintomi come dolori allo stomaco e diarrea in seguito ai danni intestinali riportati. Markku Maki, professore di ...

NUOVO farmaco per IL MAL DI TESTA/ Amovig - come funziona il primo medicinale concepito per l'emicrania : Forse si è arrivati a FARMACO che potrà ridurre notevolmente le emicranie che colpiscono milioni di persone al mondo, è il primo FARMACO studiato appositamente(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 19:23:00 GMT)

Scoperto farmaco in grado di curare tre malattie rare : ecco quali : È stato Scoperto un nuovo anticorpo capace di agire su tre malattie rare caratterizzate da ricorrenti episodi di infiammazione e di febbre. 'Canakinumab', questo è il nome dell’anticorpo capace di interagire sulle patologie rare e, tra non molto, sarà somministrabile attraverso un nuovo farmaco, che dovrebbe essere disponibile a breve anche in Italia. La sua validità è stata certificata attraverso una sperimentazione clinica condotta a livello ...

Un farmaco per il diabete potrebbe aiutare a curare l’Alzheimer : Un farmaco contro il diabete, il liraglutide, potrebbe aiutare a fermare l’Alzheimer, invertendo il corso della perdita di memoria e funzioni cognitive e dei danni alle cellule cerebrali, i neuroni, e ai loro collegamenti (sinapsi). Lo rivelano gli studi di Fernanda De Felice della Queen’s University (Canada) che ha scoperto anche un meccanismo molecolare in comune tra le due malattie, come riferito in occasione del Meeting 2018 ...

Agrigento - incidente sul percorso del Giro d'Italia : il 48enne è in coma farmacologico : E' in coma farmacologico il motociclista travolto ieri, sulla statale 640 "Strada degli Scrittori", ad Agrigento. L'uomo resta ricoverato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici non hanno...

Calvizie - un farmaco per l’osteoporosi potrebbe risolvere il problema : (Foto: Pixabay) Caso o intuizione? Che sia l’uno o l’altra non ha molta importanza quando scopri qualcosa che potrebbe fare la differenza nella vita delle persone. Ed è quello che è accaduto a Nathan Hawkshaw e ai suoi collaboratori dell’Università di Manchester, che hanno scoperto un possibile meccanismo molecolare implicato nella Calvizie e individuato una molecola in grado di inibirla. Inizialmente studiata per la cura dell’osteoporosi, ...

Da farmaco sperimentale speranza per bimbi affetti da CLN2 - una malattia simile a quella di Alfie : Da farmaco sperimentale speranza per bimbi affetti da CLN2, una malattia simile a quella di Alfie Da farmaco sperimentale speranza per bimbi affetti da CLN2, una malattia simile a quella di Alfie Continua a leggere

Brutta caduta per Cezary Grodzicki al Toscana Terra di Ciclismo. È in coma farmacologico : situazione grave ma sotto controllo : La seconda tappa del Toscana Terra di Ciclismo è stata scossa dalla Brutta caduta che ha coinvolto Cezary Grodzicki. Il giovane classe 1996 (sesto nella prima tappa di ieri) è stato vittima di un incidente mentre stava percorrendo una discesa. Subito dopo un tratto di sTerrato nei pressi di Montalcino (Siena), l’italo-polacco si stava alimentando quando è stato sorpreso da una buca cadendo malamente. Nell’impatto il ciclista del Team ...