Calcio a 5 | i campionati Aics Inic Madys Sporting Ecco le regine del Ctl

Si sono conclusi idi calcetto al Ctl di Lido di Camaiore per quanto riguarda la regular season. La stagione però non è ancora finita. dato che ora sono in corso di svolgimento i playoff. E poi ci saranno i provinciali dell’Lucca che coinvolgeranno le migliori squadre versiliesi emerse appunto daisvoltisi al Ctl. Senza dimenticare il grande evento finale dell’estate con la Final Four sul campo allestito in piazza Mazzini nel super contesto del Versilia Football Planet. Ihanno eletto queste tre imbattuteal Ctl: nel girone A del lunedì sera ha trionfato il solito “imperituro“ AsdFc, nel girone B del martedì per il secondo anno di fila ilSrls Unipersonale e idem nel girone C del giovedì loTdL che ha fatto il bis dopo il successo dell’anno prima.