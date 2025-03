Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur 6-3, 2-3, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’australiano recupera il break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Gioco De: grandissima difesa delche poi viene premiato dall’errore di rovescio dell’italiano. Primo vantaggio della partita per il giocatore aussie.40-30 Doppio fallo, il secondo della partita per.40-15 Altro scambio durissimo con Deche sta giocando con i piedi sulla linea ma sta rispedendo tutte le accelerazioni al mittente.ha provato a variare con il rovescio in back spedendolo però in rete.30-15 Brutto errore di rovescio perche ancora una volta va in difficoltà su una palla da spingere.15-15 Termina in corridoio il dritto delsul buon rovescio lungolinea giocato da.15-0 Servizio e rovescio per De.00.42 Dal 2-0, 0-30ha vinto otto dei nove punti giocati.