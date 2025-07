Brescia lancia la droga nel bosco ma non basta | addosso aveva eroina contanti e metadone scatta l’arresto

Arrestato a Brescia un 45enne tunisino per spaccio di droga: sequestrati eroina, cocaina e contanti. Disposta misura di prevenzione aggravata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Brescia, lancia la droga nel bosco ma non basta: addosso aveva eroina, contanti e metadone, scatta l’arresto

