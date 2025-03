Oasport.it - Il tornado Jasmine Paolini travolge Linette e plana in semifinale a Miami!

Unain versione tornando6-3 6-2, in un’ora e diciotto minuti, la polacca Magdanel match di quarti di finale del WTA di, terzo torneo 1000 della stagione. La giocatrice italiana sfiderà in, la prima del 2025 per lei, la vincente dell’incontro tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la cinese Qinwen Zheng.Inizia male la partita della giocatrice italiana che, complici una serie di errori con il diritto, perde il servizio nel primo game dopo aver condotto 30-0. La replica arriva però immediata grazie al contro break a 15 in un secondo game nel quale la polacca non è certamente impeccabile. Una volta rimesso in equilibrio il punteggioalza l’intensità, tiene il turno di battuta, ottiene il secondo break consecutivo rimontando da 30-0 per la rivale e sale 4-1 vincendo un lunghissimo quinto game nel quale annulla due break point.